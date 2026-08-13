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Iznos od 100 KM: Vlada donijela Uredbu o dodjeli turističkih vaučera

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 14:04

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Врбас
Foto: ATV

Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o dodjeli turističkih vaučera građanima Republike Srpske za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima za smještaj, a sve s ciljem razvoja domaćeg turizma.

"Predloženim rješenjem građanin Republike Srpske može koristiti jedan turistički vaučer u vrijednosti od 100 KM pod uslovom da ostvari najmanje dva noćenja zaredom koje uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj", navode iz Vlade Republike Srpske.

Kako navode iz Vlade, osnovni cilj vaučera je da se podstiče putovanje i korišćenje turističkih usluga unutar Republike Srpske, što direktno koristi ugostiteljima koji pružaju usluge smještaja, restoranima i drugim pružaocima usluga.

"Opšti cilj izdavanja turističkog vaučera je pomoć turističkom sektoru i građanima Republike Srpske, kako bi se motivisali da odmor provedu u Republici Srpskoj radi razvoja domaćeg turizma i povećanja potrošnje u Republici Srpskoj", rečeno je iz Vlade

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turističke destinacije

turisti

Turistički vaučeri

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