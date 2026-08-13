I dalje traje borba sa vatrenom stihijom u Crnoj Gori: ''Uplašeni smo, situacija nije dobra''

Autor:ATV redakcija
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Situacija sa požarima u Crnoj Gori se ne smiruje! Već drugi dan traje borba protiv vatrene stihije u Bokokotorskom zalivu. Požari su u okolini Herceg Novog izbili u srijedu popodne, a najteža je situacija oko Baošića i Bijele.
Kako su javili reporteri portala Telegraf.rs situacija je i dalje napeta, a vatra se širi prema Đenovićima. Uz to u ovom dijelu zaliva došlo je i do problema sa snabdijevanjem električnom energijom.
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Ranije danas oglasio se i komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović, koji je kazao da je tokom burne noći bilo ugroženo na desetine kuća, ali da nijedna nije oštećena niti je požar zahvatio neki objekat.
U gašenju požara učestvuju i avioni i helikopteri.
"Uplašeni smo. Situacija nije doba. Nadlijeću nas avioni cijeli dan", kažu turisti koji se nalaze u Baošićima.
U Todorovićima se rasplamsao požar, a ugrožene su i kuće, potvrdio je za Portal RTCG zamjenik komandira Službe zaštite i spasavanja Herceg Novi Jovica Mišinezović.
"Na ovoj lokaciji trenutno su angažovani nikšićki vatrogasci", kazao je Mišinezović.
Požar koji je juče buknuo između Baošića i Bijele još uvijek nije pod kontrolom jer jak vjetar raspiruje vatru.
Komandir Službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović kaže da su trenutno, zajedno sa kolegama iz Bara, Budve, Nikšića, Kotora, Cetinja i Tivta, raspoređeni na kritičnim tačkama, sa ciljem da ne dozvole da se vatra približi kućama.
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"Vjetar se pojačao i razbuktao vatru, a gori lako zapaljivo zelenilo, masline, lovorike i nisko rastinje, tako da se vatra veoma brzo širi. Zbog toga ne možemo procijeniti kada će požar biti pod kontrolom“, saopštio je Ćirović za Javni servis.
U gašenje požara ponovo su uključeni helikopteri Vojske Crne Gore i avion "Antonov", a očekuje se i angažovanje „air traktora“.
Vatrogasci su tokom noći uspjeli da sačuvaju kuće i pomoćne objekte koji su bili ugroženi, dok je tridesetak mještana evakuisano.
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Na terenu su tokom cijele noći bili i pripadnici policije i komunalnih službi, kao i brojni građani koji su željeli da doprinesu gašenju požara.
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