Vlada Srpske odlučila: Osnovana još jedna osnovna škola

"Potreba za osnivanjem nove škole proizašla je iz kontinuiranog povećanja broja učenika na području Istočnog Novog Sarajeva i nedostatka prostornih kapaciteta u JU Osnovna škola „Sveti Sava“, koja nije u mogućnosti da obezbijedi nesmetanu realizaciju nastavnih i vannastavnih sadržaja za sve veći broj učenika", navode iz Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske je u prethodnom periodu obezbijedila sredstva za izgradnju novog školskog objekta, koji je u međuvremenu završen, a nakon što je utvrđeno da su ispunjeni uslovi za osnivanje javne osnovne škole, pristupilo se njenom samostalnom osnivanju.

"Nova škola će preuzeti dio učenika postojeće Osnovne škole „Sveti Sava“, u skladu sa utvrđenim upisnim područjima za osnovne škole na području opštine Istočno Novo Sarajevo", dodaju iz Vlade.