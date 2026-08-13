Vlada Srpske odlučila: Osnovana još jedna osnovna škola

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Stevo Kaluđerčić“ Istočno Novo Sarajevo.
"Potreba za osnivanjem nove škole proizašla je iz kontinuiranog povećanja broja učenika na području Istočnog Novog Sarajeva i nedostatka prostornih kapaciteta u JU Osnovna škola „Sveti Sava“, koja nije u mogućnosti da obezbijedi nesmetanu realizaciju nastavnih i vannastavnih sadržaja za sve veći broj učenika", navode iz Vlade Srpske.
Vlada Republike Srpske je u prethodnom periodu obezbijedila sredstva za izgradnju novog školskog objekta, koji je u međuvremenu završen, a nakon što je utvrđeno da su ispunjeni uslovi za osnivanje javne osnovne škole, pristupilo se njenom samostalnom osnivanju.
"Nova škola će preuzeti dio učenika postojeće Osnovne škole „Sveti Sava“, u skladu sa utvrđenim upisnim područjima za osnovne škole na području opštine Istočno Novo Sarajevo", dodaju iz Vlade.
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