Logo

Vlada Srpske odlučila: Osnovana još jedna osnovna škola

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 14:30

Komentari:

0
Влада Српске одлучила: Основана још једна основна школа
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Stevo Kaluđerčić“ Istočno Novo Sarajevo.

"Potreba za osnivanjem nove škole proizašla je iz kontinuiranog povećanja broja učenika na području Istočnog Novog Sarajeva i nedostatka prostornih kapaciteta u JU Osnovna škola „Sveti Sava“, koja nije u mogućnosti da obezbijedi nesmetanu realizaciju nastavnih i vannastavnih sadržaja za sve veći broj učenika", navode iz Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske je u prethodnom periodu obezbijedila sredstva za izgradnju novog školskog objekta, koji je u međuvremenu završen, a nakon što je utvrđeno da su ispunjeni uslovi za osnivanje javne osnovne škole, pristupilo se njenom samostalnom osnivanju.

"Nova škola će preuzeti dio učenika postojeće Osnovne škole „Sveti Sava“, u skladu sa utvrđenim upisnim područjima za osnovne škole na području opštine Istočno Novo Sarajevo", dodaju iz Vlade.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočno Novo Sarajevo

Vlada Republike Srpske

OŠ Stevo Kaluđerčić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Gradovi i opštine

U dijelu opštine Nevesinje proglašena vanredna situacija

21 h

0
Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.

Gradovi i opštine

Veliki požar kod Ljubuškog, povremeno ugroženi i stambeni objekti

22 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Gradovi i opštine

Bukti požar u Jajcu, gašenje otežano zbog opasnosti od mina

1 d

0
Славина-чесма-вода

Gradovi i opštine

U šest mjesta vanredna situacija zbog višednevnog prekida redovnog vodosnabdijevanja

1 d

0

  • Najnovije

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

19

05

Boriša Simanić ima novi klub

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima