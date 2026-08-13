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Suša ugrožava stočarstvo: Isušeni pašnjaci i oštećeni usjevi smanjili dostupnost hrane

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 15:33

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Суша угрожава сточарство: Исушени пашњаци и оштећени усјеви смањили доступност хране
Foto: Pixabay

Suša koja je zahvatila Evropu primorava stočare širom Evropske unije da mjesecima ranije počnu da koriste zalihe stočne hrane namijenjene za zimu, jer su isušeni pašnjaci i oštećeni usjevi smanjili dostupnost hrane za stoku, navodi danas Euraktiv.

Ovog ljeta Evropu su obilježili požari i visoke temperature, a oko 38 odsto teritorije EU izloženo je suši, pokazuju zvanični podaci.

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Suša je zahvatila 14,8 odsto obradivih površina i 14,5 odsto šuma.

Francuska, jedna od najvećih proizvođača kukuruza u EU, očekuje najniži prinos od 1980. godine.

Za stočare je trenutno najveći problem nedostatak hrane.

Isušeni pašnjaci smanjili su mogućnost ispaše u dijelovima zapadne i centralne Evrope, dok su slabi prinosi drugih kultura učinili alternativne izvore hrane rjeđim i skupljim.

Francuski poljoprivredni sindikat "Konfederasion pejzan" upozorio je da su gubici zaliha stočne hrane između 30 i 60 odsto, u zavisnosti od regiona.

Sindikat navodi da je otežan pristup pašnjacima, posebno u područjima pogođenim požarima ili onima kojima prijeti opasnost od požara.

Zbog toga poljoprivrednici već koriste uskladištenu hranu namijenjenu jeseni i zimi, rekao je predsjednik federacije proizvođača mlijeka FNPL Johan Barb.

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Nedostatak pašnjaka utiče i na proizvodnju, budući da veliki dio ljetnje proizvodnje mlijeka u Francuskoj zavisi od ispaše - isušeni pašnjaci doprinijeli su padu proizvodnje mlijeka od tri do četiri odsto, rekao je Barb.

Stočari koji se bave proizvodnjom govedine i očekuju nestašicu hrane smanjuju broj grla.

Dodatna ponuda mesa doprinosi padu cijena, koji je počeo još pre ljeta.

U Španiji se poljoprivrednici, takođe, suočavaju sa isušivanjem pašnjaka i rastom troškova stočne hrane.

- Već u maju smo bilježili temperature od 32 do 35 stepeni - rekao je Huan Luis Delgado iz poljoprivrednog sindikata ASAJA.

Iako je tokom zime bilo relativno dovoljno padavina, rani toplotni talas doveo je do isušivanja pašnjaka i smanjenja dostupnosti vode.

Delgado je ukazao i na slabe prinose žitarica u Španiji i drugim zemljama, što je povećalo troškove stočne hrane.

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Kako je naveo, ograničenja izvoza povezana sa bolestima životinja dodatno vrše pritisak na cijene.

U Bavarskoj su vlasti ublažile pravila za organska gazdinstva i omogućile im da, zbog "katastrofalnih" okolnosti, kupuju konvencionalnu stočnu hranu, što je mogućnost predviđena propisima EU.

Irska za sada procjenjuje razmjere problema prije nego što odluči da li su potrebne dodatne mjere.

Zbog sve veće zabrinutosti za zalihe hrane tokom zime, vlada je zatražila od poljoprivrednika da proračunaju svoje potrebe.

Ministar poljoprivrede Irske Martin Hejdon rekao je juče da će eventualni naredni koraci zavisiti od rezultata procjene, koji se očekuju krajem mjeseca.

Za briselski istraživački centar Farm Jurop, prioritet je priprema za ponavljanje suša i teških ljetnjih sezona.

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- Potrebni su nam i plan za vanredne situacije i investicioni plan kako bi se spriječilo zaostajanje evropske poljoprivrede i ojačala njena otpornost - rekao je generalni sekretar tog centra Lik Verne za Euraktiv.

(Tanjug)

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