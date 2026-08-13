Mnoge kuće i danas imaju ovu sliku, pričalo se da je ukleta

Ko je odrastao u bivšoj Jugoslaviji vjerovatno se sjeća barem nekoliko detalja koji su se ponavljali iz stana u stan - velikih smeđih regala, šarenih tapeta, goblena, tranzistora, teških kauča i reprodukcija poznatih slika na zidovima.

Među njima se posebno izdvajao portret uplakanog dječaka, koji je decenijama bio izuzetno popularan i u brojnim drugim evropskim zemljama.

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Riječ je o radu italijanskog slikara Đovanija Bragolina (Giovanni Bragolin), poznatog i pod pseudonimom Bruno Amadio. Njegove slike uplakane djece masovno su reprodukovane tokom druge polovine 20. vijeka, a samo u Velikoj Britaniji prodane su desetine hiljada primjeraka.

Međutim, s vremenom se uz jednu od tih slika počela vezivati neobična urbana legenda - tvrdnja da je portret navodno uklet.

Ko je zapravo uplakani dječak?

Bragolin je tokom karijere naslikao čitavu seriju portreta uplakane djece i siročadi. Prema jednoj od najpoznatijih verzija legende, dječak sa jedne slike zvao se Don Bonilo i navodno je kao dijete svjedočio smrti svojih roditelja u požaru.

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Priča kaže da je slikaru jedan sveštenik pokušao da objasni dječakovu tragičnu prošlost, ali Bragolin upozorenje navodno nije ozbiljno shvatio.

Upravo je iz toga kasnije izrasla priča o "prokletstvu" slike.

Sve bi izgorjelo, a slika navodno ostala netaknuta

Veliki zamah legenda je dobila 1985. godine, kada je britanski tabloid "San" objavio tekst o navodnom "prokletstvu uplakanog dječaka".

U članku se spominjao par čija je kuća izgorjela, dok je reprodukcija slike navodno ostala gotovo netaknuta. Nakon toga počele su da se pojavljuju i druge priče ljudi koji su tvrdili da su u požarima gubili gotovo sve, dok je upravo ta slika ostajala sačuvana.

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Posebno je odjeknula tvrdnja jednog vatrogasca koji je navodno tokom intervencija na više požarišta primijetio isti prizor - uništen enterijer, ali sačuvanu sliku uplakanog dječaka.

Takve priče ubrzo su postale savršen materijal za urbane legende, pa su se počele širiti tvrdnje da je duh dječaka "zarobljen" u slici te da njegove suze štite platno od vatre.

Priča se širila Evropom

Legenda se dodatno širila pričama o požarima u kućama, stanovima i ugostiteljskim objektima u kojima se navodno nalazila ista reprodukcija.

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U jednom slučaju govorilo se o kući koja je izgorjela nekoliko mjeseci nakon kupovine slike, u drugom o piceriji koju je progutala vatra, dok je portret navodno ostao sačuvan.

Širile su se i priče o ljudima koji su pokušali da spale sliku, nakon čega su ih navodno zadesile nesreće.

Sve je to dodatno učvrstilo reputaciju portreta kao jednog od najpoznatijih "ukletih" predmeta moderne pop-kulture.

Istraživanja ponudila mnogo manje misteriozno objašnjenje

Kasniji pokušaji provjere priče pokazali su da mnogi detalji urbane legende vjerovatno nisu bili istiniti.

Istraživački novinar Dejvid Klark detaljnije je proučavao slučaj i zaključio da nema pouzdanih dokaza za priču o dječaku koji je ostao bez roditelja u požaru.

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Prema njegovim nalazima, dječak sa portreta nije bio siroče sa tragičnom prošlošću, nego model kojeg je slikar angažovao. Ni tvrdnje o natprirodnoj otpornosti slike na vatru nisu dobile čvrstu potvrdu.

Jedno od jednostavnijih objašnjenja zašto su neke reprodukcije mogle da prežive požare povezano je sa materijalima na kojima su štampane i zaštitnim premazima, koji su ih mogli učiniti otpornijim od drugih predmeta u prostoriji.

Uprkos svemu, legenda je preživjela decenijama. Za brojne ljude sa prostora bivše Jugoslavije "uplakani dječak" zato danas nije samo stara reprodukcija sa bakinog zida, nego i podsjetnik na jednu od najpoznatijih urbanih legendi koja se širila generacijama, prenosi "Dnevno."