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Dnevni horoskop za 13. avgust: Evo šta znam zvijezde donose

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 07:23

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Foto: pexels/Chris F

Saznajte da li će vašem znaku dnevni horoskop donijeti mnogo sreće.

OVAN

Dan čija vam energija baš i ne odgovara. Moguće je da ćete biti usporeniji i u jednom dijelu dana dosta nervozni. Konstantno se borite sa preprekama. Budite pažljivi u svemu što radite. Naročito u komunikaciji sa voljenom osobom, koja je spremna za raspravu.

BIK

Danas vam se može otvoriti mogućnost za kraći poslovni put. Ili ćete pak dobiti najavu putovanja koje će biti u narednim danima. Zahtjevne obaveze su pred vama. Osjećate veliki emotivni podsticaj i aktivirate se prema osobi do koje vam je stalo. Sigurni ste u sebe.

BLIZANCI

Dobar odnos sa saradnicima, ali i sa nadređenima. Slobodno predstavite svoje ideje i rješenja. Možete biti pomalo zabrinuti što se finansijskog segmenta tiče. Neke stvari dolaze na naplatu. Lako ostvarujete komunikaciju sa osobama sa kojima dolazite u kontakt.

RAK

Sve ono što imate od obaveza prema poslovnim partnerima obavite do ranih popodnevnih sati, jer se lako može dogoditi da nakon tog vremena možete imati otežanja. Emotivni partner vas pritiska, moguće je da se kod njega probudila ljubomora i sumnjičavost.

LAV

Šta uradite do podneva, uradili ste. Poslije tog vremena bi najbolje bilo da izađete i da odete negde što dalje od svih, jer ćete svima smetati, svima biti na putu, a sigurno je da možete napraviti i gomilu grešaka. Ni sa voljenom osobom nećete imati dobre trenutke.

DJEVICA

Dobijate informacije o novom poslu, projektu.

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Nije toliko važno šta je u pitanju, važno je da je ovo baš po vašoj volji i da se radujete nastupajućim trenucima. Prema voljenoj osobi ćete se postaviti nešto drugačije nego u prethodnim danima.

VAGA

Imate potrebu da radite nešto konkretno, da napravite dobre dogovore, da pomognete kolegama. Bićete aktivni i uživati u podsticajnoj i dobroj energiji oko vas. Zvučite više nego ubjedljivo prilikom novih poznanstava. Neko će se zainteresovati za vas.

ŠKORPIJA

Napravili ste odličan plan. Šteta što će to ostati samo na planovima, jer kada vas poslovne okolnosti uhvate "u mašinu", vjerovatno ćete funkcionisati stihijski i u hodu. Ipak, uspijevate da se snađete i u ovim okolnostima i privodite uspešno kraju ovaj dan.

STRIJELAC

Poslovni saradnici sa kojima dolazite u kontakt nisu u potpunosti iskreni prema vama. Zato je najbolje postaviti se odlučno u nekim situacijama. Znate šta želite i ne pristajte ni na šta manje od toga. Dan je pogodan za avanture. U emotivnim odnosima ljubomora.

JARAC

Kontakti sa poslovnim partnerima će biti pomalo naporni, ali ovo je za vas mačji kašalj u odnosu na neke situacije odranije. I emotivno ovo može biti više nego ispunjen dan. Prevaziđite neku sitniju problematiku u odnosu sa voljenom osobom.

VODOLIJA

Iako ne postoji poseban razlog, malo ste umorni. Bićete usporeniji nego inače i više će vam vremena trebati čak i za neke najosnovnije obaveze. U emotivnom segmentu popodne je dobro ako imate želju da provedete dan kod kuće sa voljenom osobom.

RIBE

Tokom ovog dana može biti jako dobrih momenata i u poslovnom i u emotivnom dijelu. Napravićete fin dil sa poslovnim partnerom ili klijentom. Ukoliko ste sami, odlično je vrijeme za nova poznanstva koja se mogu aktivirati prilično neočekivano.

(ona.rs)

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