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Uzbuna u NATO članici: Podignuti F-16

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 08:08

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Узбуна у НАТО чланици: Подигнути Ф-16

Jedan od pet dronova koje su rumunski vojni radari noćas otkrili u blizini granice sa Ukrajinom nakratko je ušao u vazdušni prostor Rumunije kod okruga Tulča, saopštilo je danas rumunsko Ministarstvo odbrane.

Zbog incidenta su podignuta dva aviona F-16, a stanovništvu sjevernog dijela okruga poslato je upozorenje putem sistema RO-Alert, preneo je Digi24.

Resorno ministarstvo je navelo da je grupa od pet vazdušnih ciljeva otkrivena u 1.27 časova iznad ukrajinske teritorije, u oblasti Izmaila, u blizini granice sa Rumunijom. Tri minuta kasnije, vlasti su izdale upozorenje stanovništvu sjevernog dijela okruga Tulča.

Dva rumunska aviona F-16 iz 86. vazduhoplovne baze Borča poletela su radi praćenja situacije.

Radari su potom registrovali da je jedan od dronova ušao u rumunski vazdušni prostor oko dva kilometra južno od mjesta Pardina.

Prema navodima ministarstva, dron se oko 10 minuta kretao iznad rumunske teritorije, duž rukavca Kilija, a zatim se vratio u Ukrajinu.

Napustio je rumunski vazdušni prostor oko 13 kilometara jugozapadno od mjesta Kilija Veke. Ubrzo nakon toga na ukrajinskoj teritoriji prijavljene su eksplozije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Vazdušna uzbuna u sjevernom dijelu okruga Tulča ukinuta je u 2.42, prenosi Tanjug.

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Rumunija

dron

NATO

Ukrajina

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