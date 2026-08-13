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Pronađeno tijelo nestalog Portugalca, za četvrtim se još traga

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 09:23

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Талас представља ширење поремећаја или енергије кроз простор или материјалну средину (медијум), при чему се саме честице средине крећу око свог равнотежног положаја, али се не помјерају трајно заједно са таласом.
Foto: pexels/Adrien Olichon

Pronađeno tijelo Portugalca koji je u srijedu nestao tokom jakog nevremena u Velebitskom kanalu.

Podsjetimo, dvoje portugalskih državljana pronađeni su živi juče nakon višečasovne potrage u Velebitskom kanalu, dok se intenzivna traga za preostalom dvojicom iz četvoročlane grupe.

илу-таласи-08052026

Region

Portugalka pronađena živa nakon 8 sati na moru, još jedan Portugalac pronađen živ

Grupa je nestala u srijedu uveče nakon što su isplovili malim gumenim čamcem iz kampa kod Senja uprkos jakoj buri i lošem vremenu.

(indeks)

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Hrvatska

Velebitski kanal

Portugalac

Nestali

pronađeno tijelo

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