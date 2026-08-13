Pronađeno tijelo nestalog Portugalca, za četvrtim se još traga

Autor:ATV redakcija
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Pronađeno tijelo Portugalca koji je u srijedu nestao tokom jakog nevremena u Velebitskom kanalu.
Podsjetimo, dvoje portugalskih državljana pronađeni su živi juče nakon višečasovne potrage u Velebitskom kanalu, dok se intenzivna traga za preostalom dvojicom iz četvoročlane grupe.
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Portugalka pronađena živa nakon 8 sati na moru, još jedan Portugalac pronađen živ
Grupa je nestala u srijedu uveče nakon što su isplovili malim gumenim čamcem iz kampa kod Senja uprkos jakoj buri i lošem vremenu.
(indeks)
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