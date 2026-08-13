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Italijanka Sara Kurtis ispisala istoriju svjetskog plivanja!

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 10:44

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Сара Куртис ( 19. август 2006 )италијанска је пливачица, национална рекордерка и првакиња
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Devetnaestogodišnja Italijanka priredila je spektakl u polufinalu Evropskog prvenstva u Parizu, pošto je na 50 metara leđno isplivala novi svjetski rekord – neverovatnih 26,63 sekunde.

Kurtis je tako za čak 23 stotinke popravila dosadašnji rekord Australijanke Kejli Mekoun, koja je u oktobru 2023. godine u Budimpešti plivala 26,86.

To je ujedno bio i prvi svjetski rekord na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u Parizu.

Koliko je bila iznenađena sopstvenim rezultatom najbolje govori njena reakcija neposredno nakon trke.

Ludo je, ne znam šta da kažem. To je bio san mog života. Samo sam rekla sebi: 'Nije me briga, zaroni i pokušaj.' Znala sam da to imam u sebi, ali mi se i dalje čini nevjerovatno. Bez riječi sam i presrećna", rekla je oduševljena Italijanka.

Ipak, posao za nju nije bio završen. Finale je bilo sljedeći izazov, a Kurtis je imala priliku da rekord kruniše i medaljom.

Koliko je Kertis bila dominantna govori i podatak da je drugoplasirana Alina Gajfutdinova ostvarila rezultat 26,91, što je treće najbrže vrijeme u istoriji discipline.

Razlika između dvije plivačice iznosila je čak 28 stotinki.

Da bi mogla da napadne svjetski rekord nagovestila je još krajem juna, kada je na mitingu "Sete Koli" u Rimu isplivala evropski rekord – 27,07 sekundi.

U Parizu je, međutim, dodatno pomerila granice i sopstveni rezultat popravila za čak 44 stotinke.

Kurtis se posljednjih godina nametnula kao jedna od najvećih nada italijanskog plivanja.

Rođena je u Savigljanu, studira i trenira na Univerzitetu Virdžinija u SAD, a u Parizu je već osvojila bronzu na 100 metara slobodno i srebro sa italijanskom štafetom 4x100 metara slobodno.

Njene partije oduševile su i predsjednika Italijanskog plivačkog saveza Paola Barellija.

"Sara je izvanredna mlada žena, pozitivna, uvijek nasmijana, koja u grupu unosi sreću i energiju. Talentovana je i odlučna. Predstavlja novu generaciju italijanskog plivanja", poručio je Bareli.

(b92)

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plivanje

Evropsko prvenstvo

Sara Kurtis

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