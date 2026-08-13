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Evropa u požarima, zahvaćeno više od 500.000 hektara

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 11:48

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Ватрогасац хода испред запаљених стабала док шумски пожар бесни у близини Маршеприма, недалеко од Бордоа у Француској, 26. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije od početka jula, pokazuju podaci evropske službe za praćenje klime "Kopernikus".

Od početka ove sedmice, površina zahvaćena požarima već je premašila 554.000 hektara. Početkom jula ta brojka iznosila je oko 127.000 hektara.

Evropu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina, a najteže su pogođene Španija, Francuska, Italija, Portugalija i Grčka, prenosi Srna.

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Tagovi :

požar

Evropa

Veliki šumski požar

klima

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