U Grčkoj slijedi kolaps kakav se ne pamti! Alarm za Srbe

Planirate ljetovanje sredinom avgusta ili se već izležavate na nekoj grčkoj plaži? Imamo važnu vijest za vas! Datum na koji morate obratiti posebnu pažnju je 15. avgust, jer tada u omiljenom srpskom ljetovalištu pravila igre drastično mijenjaju.

Velika Gospojina (Panagija) za Grke nije samo „crveno slovo“ u kalendaru. To je dan koji oni sa ponosom nazivaju „malim Uskrsom“. Stotine hiljada lokalaca tada masovno napušta Atinu, Solun i druge velike gradove, seleći se u svoja rodna sela, na ostrva ili u vikendice širom Halkidikija. Za turiste iz Srbije to donosi dvije stvari: testiranje živaca u saobraćaju, ali i jedinstvenu priliku da dožive autentičan grčki duh.

Društvo Banjalučani ljetovanje platili 4.265 KM, pa pobjegli iz hotela: "Ovo nije ono što smo platili”

Šta vas čeka i na šta morate biti spremni?

Kako upozoravaju administratori poznate stranice „Nikana.gr“, ukoliko se sredinom avgusta zateknete u Grčkoj, zaboravite na uobičajenu rutinu. Evo šta se mijenja:

Očekujte nepregledne kolone vozila, ogromne gužve na naplatnim rampama, krcate trajekte i pravu lutriju kada je u pitanju pronalaženje slobodnog parking mjesta.

Zaboravite na šoping u velikim molovima, obavljanje poslova u bankama ili poštama – sve to ostaje zatvoreno zbog državnog praznika.

Dobra vijest je da turistički sektor ne spava. Restorani, kafići i manje prodavnice u samim ljetovalištima uglavnom će raditi punom parom.

Od hodočašća do cjelonoćnih žurki: Kako Grci slave?

Ako pregrmite saobraćajne gužve, čeka vas nagrada. Slavlje počinje rano ujutru svečanim liturgijama i litijama, gdje se ikone Bogorodice zasipaju laticama cvijeća. Kada padne mrak, cijela Grčka se pretvara u jednu veliku kafanu – stolovi se lome od tradicionalnih specijaliteta, uz pjesmu i igru do zore!

Svaka regija ima svoj, često frapantan način obilježavanja ovog dana:

Ostrvo Tinos: Mjesto gdje vjernici bukvalno na koljenima puze do crkve u znak hodočašća.

Lezbos: Mještani i posjetioci upuštaju se u pješački maraton dug čak 25 kilometara.

Ikarija: Sinonim za cjelonoćne lokalne fešte koje obaraju s nogu.

Kefalonija: Uz ovaj dan vezuje se gotovo nevjerovatan fenomen pojavljivanja lokalnih, „svetih zmija“.

Naoružajte se strpljenjem na trajektnim lukama, unaprijed obavite neophodne kupovine i prepustite se slavlju. Ovo je rijetka prilika da upoznate Grčku onakvu kakva zaista jeste – glasnu, radosnu i prepunu emocija!

(Telegraf.rs)