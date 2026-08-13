Dervenćanin uhapšen zbog obljube 14-godišnje djevojčice

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor R.S. (49) iz Dervente osumnjičenom za obljubu 14-godišnje djevojčice.
Pritvor je određen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva koje je protiv R.S. otvorilo istragu zbog sumnje da je počinio krivično djelo obljube s djetetom mlađim od 15 godina.
”Osumnjičeni se tereti da je 8. avgusta oko 14,45 časova, na izletištu na obali rijeke pozvao maloljetnu oštećenu da je provoza na rijeci, na sup dasci. Nakon što su se udaljili sa oštećenom je izvršio obljubu znajući da je žrtva maloljetna i da između njih postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu”, saopštilo je OJT Doboj.
Dodaju da je sud u cjelosti prihvatio tužilački prijedlog za pritvor.
”Pritvor je određen jer bi puštanje na slobodu osumnjičenog rezultiralo stvarno prijetnjom narušavanju javnog reda, s obzirom na način izvršenja i posljedica krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora od najmanje osam godina, dakle i kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili teža kazna”, navodi se u saopštenju OJT Doboj.
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