Na volanu i palici nema DNK optuženog: Odbrana traži oslobađajuću presudu za ubistvo Šmita

Republičko javno tužilaštvo zatražilo je od Vrhovnog suda Republike Srpske da izrekne strožiju kaznu Marku Momiću, koji je nepravosnažno osuđen na 20 godina zatvora za ubistvo Mihajla Stupara Šmita u Prijedoru.

Prvostepenom presudom Momić je oglašen krivim za teško ubistvo, dok su Bojan Savanović i Gojko Šobot oslobođeni optužbe za pomaganje u zločinu. Ubistvo je počinjeno u martu 2021. godine kada je Šmit brutalno pretučen bejzbol palicom i pregažen automobilom uz obalu Sane u prijedorskom naselju Raškovac.

Žalbu na presudu uložilo je tužilaštvo, ali i Momićeva odbrana koja je tražila da se presuda preinači i da se optuženi oslobodi optužbe u nedostatku dokaza.

Ukinuti oslobađajuću presudu pomagačima

Republički tužilac Svjetlanka Bijelić u sudnici je pojasnila da se u slučaju Momića tužilaštvo žalilo zbog odluke o krivičnoj sankciji, tražeći izricanje strože kazne. U odnosu na oslobađajuću presudu Savanoviću i Šobotu tužilaštvo je žalbu uložilo zbog bitnih povreda krivičnog postupka, te pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

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”Predlažemo da se presuda protiv Savanovića i Šobota preinači i da se oni oglase krivim u skladu sa zakonom ili da se prvostepena presuda ukine i postupak vrati na novo suđenje”, rekla je Bijelić.

Iznoseći žalbu Momićev branilac Gordan Jovišević tvrdio je da njegov klijent nije počinio djelo koje mu je stavljeno na teret, te da njegova krivica nije dokazana.

Na volanu ”dačije” i palici nema Momićevog DNK

”DNK analiza dovela je u sumnju ocjenu suda da je automobil ”dačija” korišten kao sredstvo za izvršenje krivičnog djela. Na volanu automobila nije pronađen Momićev DNK trag, već DNK oštećenog Šmita. Momićevog traga nema nigdje na vozilu, što su odlučne činjenice koje dovode u sumnju prvostepenu presudu”, rekao je Jovišević.

Naglasio je da je vještak sudske medicine dr Željko Karan rekao da na tijelu Šmita nema povreda koje odgovaraju pregaženju, što takođe dovodi u razumnu sumnju ono što je navedeno u presudi.

”Nema dokaza da je Momić tim vozilom došao u Raškovac. Nema dokaza da je vozilo bilo na licu mjesta, poput tragova pneumatika. Na bejzbol palici nema Momićevog DNK traga, kao ni u autu ili na licu mjesta. Sud je pogrešno i nepravilno cijenio pojedine dokaze poput odjeće na kojoj je nađen DNK trag Momića”, rekao je Jovišević, tražeći da se presuda ukine i Momić oslobodi optužbe.

Momić je prihvatio izlgaganje branioca i sudu se kratko obratio.

”Želim samo da kažem da nisam kriv”, istakao je Momić.

”Zašto bi vozio nekog ko je ubio čovjeka?”

Branioci Savanovića i Šobota, advokati Branko Gudalo i Željko Gnjatović, smatraju da su navodi iz žalbe tužilaštva paušalni i neosnovani.

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”Iz iskaza svjedoka, kao i mog klijenta vidljivo je da je Savanović iz zdravstvenih razloga vozio Momića, na liječenje u Srbiju. O tome su se dogovarali mnogo prije ubistva i on nije ni znao da je to krivično djelo izvršeno. Postavlja se pitanje da li bi iko normalan vozio nekoga za koga zna da je ubio čovjeka”, pitao je Gudalo, naglašavajući da je Savanović medicinski radnik.

Gnjatović je konstatovao da je Šobotova odbrana u završnoj riječi naglasila da on nije učestvovao u izvršenju krivičnog djela, a da je to isto navedeno i u prvostepenoj presudi.

”Presuda je pravilno utvrđena i pozivam sud da odbije žalbu tužilaštva i potvrdi prvostepenu presudu”, rekao je Gnjatović.

Šta se navodi u optužnici

Prema optužnici Momić je sa Savanovićem dogovorio da mu obezbjedi ilegalan prelazak granice sa Srbijom, pa je u skladu sa dogovorom 6. marta ostvario kontakt s jednim Bijeljincem, kako bi dogovorili detalje.

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U međuvremenu, 9. marta Gojko Šobot je od jednog Prijedorčanina posudio automobil "dačija logan" i ključeve je predao Momiću. Sutradan, 10. marta Momić je sa Šmitom dogovorio da se sastanu uz obalu rijeke Sane u naselju Raškovac u blizini nekadašnjeg objekta za otkup kože.

Pretučen palicom i pregažen vozilom

"U namjeri da ga liši života Momić je upotrebom fizičke snage, drvene palice i automobila "dačija logan" nanio više povreda Mihajlu Stuparu. To je učinio tako što da je više puta svirepo udarao po glavi tijelu drvenom palicom, rukama, nogama. Žrtvu je nagazio vozilom po grudima, dok se u ležećem položaju nalazio na zemlji", navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Stuparu nanio višestruke povrede glave i tijela, grudnog koša, ekstremiteta, sa prelomom vratnog dijela kičmenog stuba između 5. i 6. pršljena, za koje vrijeme je Stupar bio živ i trpio veliki bol i patnju, a što je naposlijetku dovelo do njegove smrti.

Šobot oprao ”dačiju”

Nakon zločina Momić se odvezao do zgrade u kojoj je stanovao kao podstanar. Vozilo je parkirao ispred i pozvao je Šobota da dođe do njega. Šobot je došao u društvu sa D.T. i Momić mu je rekao da uzme ključeve od "dačije", da ju sapere na autopraonici i vrati čovjeku od koga je posudio vozilo.

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"Znajući da je prethodno iskorišteno za izvršenje krivičnog djela Šobot je vozilo odvezao do samouslužne autopraonice kod benzinske pumpe "Brčko gas", gdje je radi prikrivanja tragova oprao automobil. Oko 21 časova "dačiju" je odvezao do vlasnika i vratio mu ključeve.

Ilegalno pobjegao u Srbiju

U međuvremenu Momić je, po unaprijed pripremljenom dogovoru, pozvao Savanovića da dođe po njega, što je ovaj i učinio te ga automobilom "golf" odvezao u pravcu Bijeljine. Kontaktirao je i čovjeka s kojim je dogovorio prebacivanje te ga pita gdje se u Bijeljin može iznajmiti soba. Sutradan ujutro su se sastali na benzinskoj pumpi na ulazu u Janju, gdje je Bijeljinac po dogovoru omogućio Momiću da ilegalno pređe granicu i pobjegne u Srbiju.

Momić se više od godinu dana nalazio u bjekstvu i na osnovu međunarodne potjernice uhapšen je 8. maja 2022. godine u Beogradu. U Srbiji se krio pomoćnu falsifikovanih dokumenata BiH.