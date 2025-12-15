Logo
Presuda za ubistvo Radenka Bašića: Railiću 29, Miljatoviću 34 godine zatvora!

Autor:

Ognjen Matavulj

15.12.2025

11:57

Komentari:

0
Sud BiH osudio je Dalibora Railića zvanog Dugi na 29 godina i Aleksandra Miljatovića na 34 godine zatvora zbog ubistva načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića koji je ubijen hicem u potiljak 21. marta 2022. godine u Prijedoru!

Presudom Railić je označen kao nalogodavac, a Miljatović kao direktan izvršilac Bašićevog ubistva. Osim za ovaj zločin Railić je oglašen krivim za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za pranje novca.

Kao članovi Railićeve narko grupe osuđeni su Bilećani Mirjana Vujović na kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci i Željko Simić na tri godine. Osuđeni su zbog trgovine drogom čiju su nabavku i preprodaju dogovarali putem kriptovane aplikacije "Sky ecc". Goran Gvozden iz Gradiške je oslobođen svih optužbi za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i pranjem novca.

Prema optužnici Railić je tokom 2021. godine organizovao grupu, kojoj su pristupili Miljatović i Repajić, s ciljem povezivanja, dogovoranja i izvršenja ubistva Radenka Bašića, zbog otežavanja obavljanja kriminalnih aktivnosti Railića u vezi sa preprodajom droge u Prijedoru i šire, za šta je Railić okrivio upravo Bašića.

Railić je, preko Repajića, upoznao Miljatovića u decembru 2021. godine. Sreli su se u Prijedoru i tada je tražio od Miljatovića da ubije Bašića za iznos od 50.000 evra.

"Miljatović je to prihvatio i za izvršenje dogovorenog preuzeo je kaparu od 5.000 evra. Nakon toga Miljatović je od početka januara prikupljao informacija o životnim navikama i kretanjima Bašića, tako što ga je uhodio i snimao kamerom. Kameru je kasnije predao Repajiću", navodi se u optužnici.

Pojašnjava se da se Miljatović 21. marta, u jutarnjim satima, dovezao u Prijedor automobilom "opel astra" karavan, plave boje, koju mu je dao Repajić.

"Na putu ka radnom mjestu Miljatović je pratio i prišao iza leđa Bašiću, kod pješačkog mosta preko kanala koji spaja blok zgrada C i G u naselju Pećani, i iz neposredne blizine s namjerom lišenja života iz pištolja "Crvena zastava", kalibra 7,65 mm, koji je držao u PVC kesi koja služila za zadržavanje čaure, ispalio jedan metak u potiljak Bašića, od čega je na licu mjesta preminuo", ističe se u optužnici.

Kako se navodi Miljatović je "astrom" pobjegao u Gradišku, a potom je nazvao Repajića, traživši da dođe po njega u Gradišku. Repajić je to i učinio i odvezao ga u Banjaluku.

"Radi skrivanja tragova Repajić je nakon roga odvezao "astru", koja je korištena u pripremi ubistva, na otpad gdje je vozilo rastavljeno i prodato u dijelovima", piše u optužnici.

Optužnica je podijeljena u 14. tačaka, a ostale se odnose na organizovani kriminal i trgovinu drogom.

"Railić je u međusobnom dogovoru sa pripadnicima grupe, donosio odluke o djelovanju grupe i izvršenju krivičnih djela, kao i o podjeli koristi stečene krivičnim djelima. Članovi grupe postupali su po njegovim naredbama i uputstvima, gdje je svako od njih imao svijest i znanje o određenim zadacima, radnjama izvršenja i doprinosu drugih pripadnika tokom izvršavanja krivičnih djela", navodi se u optužnici.

Grupa je nabavljala kokain i marihuanu koje su prebacivali preko granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore radi dalje prodaje u BiH, ali i državama Evropske unije.

"Za međusobnu komunikaciju, dogovaranje i izvršenje krivičnih djela koristili su posebno podešene mobilne telefone sa instaliranom aplikacijom "Sky ecc", namijenjenom za ostvarivanje zaštićene, kriptovane komunikacije. Preko aplikacije i u neposrednim kontaktima su dogovarali vrijeme, mjesto i način kupoprodaje i primopredaje droge, kao i preuzimanje koristi stečene krivičnim djelom u gotovom novcu", navodi se optužnici.

Tako stečeni novac Railić je držao i s njim raspolagao i stavljao ga u legalne novčane tokome. U cilju zaštite kontinuiranog i neometanog nastavka izvršenja tih krivičnih djela organizovao je izvršenje teškog ubistva načelnika SKP PU Prijedor.


Dalibor Railić Dugi

Radenko Bašić

Aleksandar Miljatović

