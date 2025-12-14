Dvojac optužen za fingiranje saobraćajne nezgode kako bi prevarili osiguranje

Osnovni sud u Vlasenici potvrdio je optužnicu protiv M.M. i M.V. zbog fingiranja saobraćajne nezgode kako bi prevarili osiguranje.

Naime, Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv M.M. i M.V., a koja ih tereti da su u Milićima u saizvršilaštvu počinili krivično d‌jelo prevara u osiguranju.

Optužnicom se M.M. i M.V. stavlja na teret da su krivično d‌jelo počinili 4. februara 2023. godine, i to po prethodnom zajedničkom dogovoru.

Kako se navodi u optužnici, imali su namjeru da M.M. od Osiguravajućeg društva "Drina osiguranje" a.d. Milići naplati osiguranu sumu.

Tako su, kako piše u optužnici, u dogovoru oštetili automobil golf koji je u bio vlasništvu optužene M.M.

Taj automobil je bio osiguran od auto-odgovornosti od 27. juna 2022. do 27. juna 2023. godine, po polisi "Drina osiguranja" a.d. Milići.

"Svjesni zabranjenosti svog d‌jela i želeći njegovo izvršenje, u mjestu Bijela Rudina, opština Bileća, simulirali su saobraćajnu nezgodu", navodi se u optužnici.

Oni su namjestili auta tako da izgleda kao da su se sudarili.

Kako je precizirano u optužnici, oni su kontrolisanim kretanjem u sudarni položaj dovezli golf, kojim je upravljala M.M., i sitroen kojim je upravljao M.V.

Inače, sitroen je bio u vlasništvu M.K. i taj auto je bio osiguran od auto-odgovornosti od 31. oktobra 2022. do 31. oktobra 2023. godine, takođe po polisi "Drina osiguranja" a.d. Milići.

"Potom su simuliranu saobraćajnu nezgodu prijavili policijskim službenicima Policijske stanice Bileća", piše u optužnici.

Kako se navodi, M.M. je 10. februara 2023. godine, iako je znala da je saobraćajna nezgoda koja se desila šest dana ranije simulirana, podnijela prijavu štete iz osiguranja od auto-odgovornosti - vozila Osiguravajućem društvu "Drina osiguranje" a.d. Milići, koje je navedenu prijavu evidentiralo.

Međutim, istragom je utvrđeno da se nezgoda nije desila onako kako je prijavljeno te su oni prijavljeni nadležnim organima.