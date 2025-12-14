Logo
Oboren svjetski rekord: Više od 1.400 parova se ljubilo u isto vrijeme

Izvor:

Tanjug

14.12.2025

22:06

Оборен свјетски рекорд: Више од 1.400 парова се љубило у исто вријеме

Hiljade ljudi okupile su se u centru grada Vašingtona ljubeći se pod imelom najmanje pet sekundi u isto vrijeme, čime je oboren Ginisov svjetski rekord u broju parova koji su se istovremeno ljubili pod grančicama tog simboličnog zimzelenog grma.

Tokom manifestacije "Nacionalni poljubac ispod imele" (National Kiss Under the National Mistletoe), 1.435 parova ljubilo se pet sekundi u isto vreme, čime je premašen dosadašnji rekord od 480 parova, saopštili su organizatori, prenosi "Vašington post".

Direktor manifestacije Geren Prajs rekao je da je obaranje rekorda za njega imalo poseban značaj, jer je ideju o "nacionalnoj imeli" prvi put zamislio pre više od deset godina, prilikom planiranja prosidbe svoje sadašnje supruge.

"Ovim smo pokazali cijelom svijetu da je Vašington grad ljubavi", rekao je Prajs okupljenima uoči zajedničkog poljupca.

Parovi su se okupili ispod ukrasa "Nacionalna imela", čelične konstrukcije teške oko 270 kilograma i široke tri metra, koja je bila okačena na visini od oko devet metara i ukrašena zelenilom, crvenim trakama i zvončićem.

Nekoliko minuta nakon završetka događaja, zvanični sudija Ginisove knjige Majkl Emprik je potvrdio da je rekord uspješno oboren, što je pozdravljeno aplauzima i ovacijama prisutnih.

