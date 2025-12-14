Nevolje u raju: Tri robotaksija potpuno blokirala ulicu

Tri autonomna Vajmo vozila izazvala su pravi zastoj u San Francisku tako što su uspjela da se međusobno "zbune" i blokiraju čitavu ulicu.

Dogodilo se to u brdovitom dijelu ovog kalifornijskog grada, gdje su se dva robotaksija Jaguar I-Pace susrela na uskom raskršću koje se završava slijepom ulicom.

Treće Vajmo vozilo stiglo je nekoliko trenutaka kasnije, pravilno procenilo da je put blokiran i stalo – čime je ulica bila potpuno zatvorena, piše KarSkoops.

Stanovnici su zbunjeno posmatrali nepomična vozila, dok su algoritmi očigledno pokušavali da "odluče" ko prvi treba da se pomjeri.

Prema izvještaju stanice ABC7Njus, dva vozila su se "možda i blago dodirnula" dok je jedno od njih pokušavalo da skrene. Treće je samo strpljivo čekalo, što u ovom slučaju nije pomoglo.

Tek kada je tehničar od krvi i mesa stigao na lokaciju i ručno preuzeo kontrolu, ulica je ponovo deblokirana. Još jednom se pokazalo da je najpouzdaniji "rezervni sistem" autonomne vožnje – čovjek.

Vajmo inače uspješno posluje u San Francisku, Los Anđelesu i Feniksu, a nedavno je pokrenuo usluge u Majamiju i širi se na Dalas, Hjuston, San Antonio i Orlando.

Ipak, ovakvi incidenti podsjećaju da autonomna vozila još uvijek imaju problem sa situacijama u kojima ljudi mogu lako da se dogovore i da reaguju, a mašine ostaju "paralisane".

(b92)