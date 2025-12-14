Nevolje u raju: Tri robotaksija potpuno blokirala ulicu

Izvor:
B92
14.12.2025
20:43
Komentari:0
Tri autonomna Vajmo vozila izazvala su pravi zastoj u San Francisku tako što su uspjela da se međusobno "zbune" i blokiraju čitavu ulicu.
Dogodilo se to u brdovitom dijelu ovog kalifornijskog grada, gdje su se dva robotaksija Jaguar I-Pace susrela na uskom raskršću koje se završava slijepom ulicom.
Treće Vajmo vozilo stiglo je nekoliko trenutaka kasnije, pravilno procenilo da je put blokiran i stalo – čime je ulica bila potpuno zatvorena, piše KarSkoops.
Stanovnici su zbunjeno posmatrali nepomična vozila, dok su algoritmi očigledno pokušavali da "odluče" ko prvi treba da se pomjeri.
Zanimljivosti
Originalna priča o Stjuartu Malom je mnogo čudnija i jezivija nego što mislite
Prema izvještaju stanice ABC7Njus, dva vozila su se "možda i blago dodirnula" dok je jedno od njih pokušavalo da skrene. Treće je samo strpljivo čekalo, što u ovom slučaju nije pomoglo.
Tek kada je tehničar od krvi i mesa stigao na lokaciju i ručno preuzeo kontrolu, ulica je ponovo deblokirana. Još jednom se pokazalo da je najpouzdaniji "rezervni sistem" autonomne vožnje – čovjek.
Vajmo inače uspješno posluje u San Francisku, Los Anđelesu i Feniksu, a nedavno je pokrenuo usluge u Majamiju i širi se na Dalas, Hjuston, San Antonio i Orlando.
Ipak, ovakvi incidenti podsjećaju da autonomna vozila još uvijek imaju problem sa situacijama u kojima ljudi mogu lako da se dogovore i da reaguju, a mašine ostaju "paralisane".
(b92)
Svijet
4 h0
Srbija
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Košarka
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Zanimljivosti
9 h0
Zanimljivosti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
22
06
22
02
21
57
21
48
21
42
Trenutno na programu