Nevolje u raju: Tri robotaksija potpuno blokirala ulicu

Izvor:

B92

14.12.2025

20:43

Komentari:

0
Foto: Pexels

Tri autonomna Vajmo vozila izazvala su pravi zastoj u San Francisku tako što su uspjela da se međusobno "zbune" i blokiraju čitavu ulicu.

Dogodilo se to u brdovitom dijelu ovog kalifornijskog grada, gdje su se dva robotaksija Jaguar I-Pace susrela na uskom raskršću koje se završava slijepom ulicom.

Treće Vajmo vozilo stiglo je nekoliko trenutaka kasnije, pravilno procenilo da je put blokiran i stalo – čime je ulica bila potpuno zatvorena, piše KarSkoops.

Stanovnici su zbunjeno posmatrali nepomična vozila, dok su algoritmi očigledno pokušavali da "odluče" ko prvi treba da se pomjeri.

или-стјуарт мали-14122025

Zanimljivosti

Originalna priča o Stjuartu Malom je mnogo čudnija i jezivija ​​nego što mislite

Prema izvještaju stanice ABC7Njus, dva vozila su se "možda i blago dodirnula" dok je jedno od njih pokušavalo da skrene. Treće je samo strpljivo čekalo, što u ovom slučaju nije pomoglo.

Tek kada je tehničar od krvi i mesa stigao na lokaciju i ručno preuzeo kontrolu, ulica je ponovo deblokirana. Još jednom se pokazalo da je najpouzdaniji "rezervni sistem" autonomne vožnje – čovjek.

Vajmo inače uspješno posluje u San Francisku, Los Anđelesu i Feniksu, a nedavno je pokrenuo usluge u Majamiju i širi se na Dalas, Hjuston, San Antonio i Orlando.

Ipak, ovakvi incidenti podsjećaju da autonomna vozila još uvijek imaju problem sa situacijama u kojima ljudi mogu lako da se dogovore i da reaguju, a mašine ostaju "paralisane".

(b92)

