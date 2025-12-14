Logo
Poznata turska pjevačica ipak nije pala? Uhapšena kćerka, osumnjičena za ubistvo

ATV

14.12.2025

21:42

Турска пјевачица која је страдала 26. септембра 2025. године
Poznata turska pjevačica Gulu stradala je 26. septembra padom sa balkona. Istraga se vodila kao nesrećan slučaj, ali je iznenada uhapšena njena kćerka Tujan Ulkem Gulter koja se sumnjiči za ubistvo majke.

Djevojka koja je bila zajedno sa pjevačicom i njenom kćerkom u sobi, Sultan Nur Ulu, privedena je u Istanbulu 9. decembra pod optužbom za "ubistvo sa predumišljajem". Ona je u svojoj izjavi 12. decembra optužila kćerku poznate pjevačice da ju je gurnula kroz prozor.

Zbog toga je kćerka Tujan Ulkem Gulter uhapšena pod optužbom za ubistvo sa predumišljajem.

Tokom privođenja odgovorila je novinarima na pitanje da li je ubila svoju majku: "Ne. Istina će izaći na vidjelo".

U okviru istrage, Tugjan Ulkem Gulter i njena prijateljica Sultan Nur Ulu privedene su u Istanbulu dok su se spremale da pobjegnu u inostranstvo sa svojim koferima. Uluin otac je takođe uhapšen u okrugu Gebze u Kodžaeliju.

Turska

Pjevačica

Ubistvo

Samoubistvo

