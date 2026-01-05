Vipotnik: Značajan završetak izgradnje nove bolnice u Trebinju

Izvor:
SRNA
05.01.2026
15:33
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik istakao je značaj završetka novosagrađene bolnice u Trebinju, kojem je ovo ministarstvo dalo značajan doprinos.
Vipotnik je u izjavi Srni ocijenio da je i ovom pobjedom, odnosno otvaranjem nove bolnice, ove godine započelo obilježavanje Dana Republike.
- Ponosan sam što smo doprinijeli da Trebinje i Hercegovina dobiju savremen i funkcionalan zdravstveni centar. Uz želju da se u ovoj bolnici rađa što više djece, ostalim zdravstvenim radnicima želim da imaju što manje posla - rekao je Vipotnik nakon otvaranja nove bolnice u Trebinju.
Novosagrađena bolnica "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" u Trebinju danas je zvanično otvorena.
