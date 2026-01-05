Logo
Vipotnik: Značajan završetak izgradnje nove bolnice u Trebinju

Izvor:

SRNA

05.01.2026

15:33

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik istakao je značaj završetka novosagrađene bolnice u Trebinju, kojem je ovo ministarstvo dalo značajan doprinos.

Vipotnik je u izjavi Srni ocijenio da je i ovom pobjedom, odnosno otvaranjem nove bolnice, ove godine započelo obilježavanje Dana Republike.

Снијег, Бањалука

Društvo

U Srpskoj se sutra očekuje ledeni dan

- Ponosan sam što smo doprinijeli da Trebinje i Hercegovina dobiju savremen i funkcionalan zdravstveni centar. Uz želju da se u ovoj bolnici rađa što više djece, ostalim zdravstvenim radnicima želim da imaju što manje posla - rekao je Vipotnik nakon otvaranja nove bolnice u Trebinju.

Novosagrađena bolnica "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" u Trebinju danas je zvanično otvorena.

