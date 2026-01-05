Mljekari u osam lokalnih zajednica u Srpskoj vožnjom traktorima iskazali nezadovoljstvo

Mljekari u osam opština i gradova širom Republike Srpske danas, 5. januara, mirnom vožnjom traktorima iskazali su svoje nezadovoljstvo i ukazali na teško stanje u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i proizvodnji mlijeka.

Oni su naveli da je od 1. januara ove godine najveći otkupljivač u Republici Srpskoj i BiH smanjio otkupne količine za najmanje deset odsto, a otkupne cijene za 0,05 KM.

Mljekari ističu da oni investiraju ogromna sredstva, plaćaju PDV, radnike, da kupuju mašino, gorivo, hranu za stoku...

Oni su poslali i poruku - "Stop uništavanju sela".