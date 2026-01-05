Logo
Large banner

Mljekari u osam lokalnih zajednica u Srpskoj vožnjom traktorima iskazali nezadovoljstvo

Izvor:

ATV

05.01.2026

13:45

Komentari:

0
Мљекари у осам локалних заједница у Српској вожњом тракторима исказали незадовољство

Mljekari u osam opština i gradova širom Republike Srpske danas, 5. januara, mirnom vožnjom traktorima iskazali su svoje nezadovoljstvo i ukazali na teško stanje u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i proizvodnji mlijeka.

Oni su naveli da je od 1. januara ove godine najveći otkupljivač u Republici Srpskoj i BiH smanjio otkupne količine za najmanje deset odsto, a otkupne cijene za 0,05 KM.

Mljekari ističu da oni investiraju ogromna sredstva, plaćaju PDV, radnike, da kupuju mašino, gorivo, hranu za stoku...

Oni su poslali i poruku - "Stop uništavanju sela".

Podijeli:

Tagovi:

mljekara

Štrajk

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руководство СНСД-а подијелило пакетиће дјеци у српским општинама у ФБиХ

Društvo

Rukovodstvo SNSD-a podijelilo paketiće djeci u srpskim opštinama u FBiH

7 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Otvaranje nove bolnice u Trebinju dio kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sistem

6 h

0
Додик: Нови објекат болнице у Требињу предајемо генерацијама које долазе

Republika Srpska

Dodik: Novi objekat bolnice u Trebinju predajemo generacijama koje dolaze

6 h

2
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Nova bolnica na ponos Srpske i temelj za napredak cijelog kraja

6 h

0

Više iz rubrike

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Značajno što se velike stvari rade zajedno sa Srbijom

4 h

0
Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

Republika Srpska

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne, saobraćaj se odvija normalno

4 h

0
Отворена нова болница у Требињу; Историјски дан за Републику Српску

Republika Srpska

Otvorena nova bolnica u Trebinju; Istorijski dan za Republiku Srpsku

6 h

17
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Nova bolnica na ponos Srpske i temelj za napredak cijelog kraja

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner