Izdato upozorenje: "Napustite Iran"

Poljski premijer Donald Tusk uputio je u četvrtak snažan apel državljanima Poljske koji se trenutno nalaze u Iranu ili planiraju putovanje u tu zemlju, pozvavši ih da je odmah napuste ili u potpunosti odustanu od puta.

Naglasio je da je sigurnosna situacija izuzetno ozbiljna te da se može naglo pogoršati u vrlo kratkom vremenskom periodu. Kako je istakao, njegovo upozorenje ne smije se shvatiti olako niti kao pretjerivanje.

Prema Tuskove riječima, okolnosti se mogu promijeniti „u roku od nekoliko sati do nekoliko desetina sati“. Ukoliko bi došlo do izbijanja oružanog sukoba, dodao je, niko ne bi mogao garantovati sigurnu evakuaciju stranih državljana.

"Niko neće biti u stanju osigurati opcije za izvlačenje ljudi ukoliko dođe do eskalacije trenutne situacije", poručio je Tusk, naglašavajući hitnost trenutka.

Svijet Izrael je napao: Poletjeli borbeni avioni

Ovakvo upozorenje iz Varšave dolazi u jeku pojačanih tenzija tokom pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Iz Bijele kuće je u srijedu saopćeno da bi za Iran bilo „mudro“ da pristane na sporazum sa SAD-om. Ova poruka uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ponovo javno nagovijestio mogućnost direktne vojne intervencije protiv Teherana.

Svijet Stiglo uputstvo: Spremite se za rat

Da su tenzije dostigle visok nivo, potvrđuju i navodi pojedinih stranih medija koji spekulišu da bi eventualni američki vojni udar na Iran mogao uslijediti već tokom predstojećeg vikenda.