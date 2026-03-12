Logo
Sukob u emisiji: Aleksandra pokušala poniziti Džejlu Ramović, ona joj odgovorila

12.03.2026

10:01

Mlada pjevačica Džejla Ramović bila je gošća u emisiji Ami Dži Šou, gd‌je je jedan trenutak iz razgovora privukao veliku pažnju javnosti.

Naime, voditelj je upitao Džejlu kako uspijeva sačuvati određene stvari iz privatnog života, na što je ona iskreno odgovorila da se ne krije, ali da na društvenim mrežama objavljuje samo ono što sama želi.

– Volim da čuvam stvari za sebe. Kačim dokle mene čini sretnom da ljudi znaju – rekla je Džejla.

Voditelj je potom dodao da to uopšte nije jednostavno kada se neko bavi pjevanjem i kada mu karijera ide uzlaznom putanjom.

– Ja mislim da… Da ne bih sad uvrijedila nekoga. Lako je, samo… možda neće – kazala je Džejla.

Njen odgovor očigledno je naljutio Aleksandru Mladenović, koja je odmah reagovala.

– Kako da ne. To si sad glupo rekla: „Možda neće…“. Znači, ispada da mi, za koje se sazna, želimo da se sazna. Naravno da ne, ali mi ne idemo u drugim državama da se krijemo nego živimo u Beogradu. O tome se radi – kazala je.

Džejla je potom objasnila da joj nije bila namjera uvrijediti bilo koga, već da je samo željela reći kako svako ima svoj način čuvanja privatnosti.

Ovaj trenutak iz emisije izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, gd‌je su mnogi stali na stranu mlade bh. pjevačice.

– Ovo vam je dokaz o kakvoj se prvenstveno dami radi i o kakvom odgojenom biću. Džaba ti 22 Beograda ako iz tebe progovore sujeta, kompleks i zavist – napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodali:

– Džejla je unikat.

– Aleksandri na licu bukvalno piše koliko je ljubomorna.

