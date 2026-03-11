Posljednja objava stradalog brata Darka Lazića: Pjevač u prvom planu

Autor:Stevan Lulić
Rođeni brat Darka Lazića, Dragan, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći, javili su mediji u Srbiji.
Prema prvim informacijama, Dragan je stradao dok je bio na motoru.
Saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Vladimirovci.
Nije tajna da su Darko i Dragan bili jako vezani, a tome svjedoči i posljednja objava stradalog mladića.
Naime, on je na svom Instagramu objavio stori na kojem je upravo raspjevani Darko u prvom planu.
Kako se može vidjeti, oni su uživali uz kotlić i bili su dobro raspoloženi.
"POV: Živiš pored Darka Lazića", napisao je Dragan u šali.
