Logo
Large banner

Posljednja objava stradalog brata Darka Lazića: Pjevač u prvom planu

Autor:

Stevan Lulić

11.03.2026

18:07

Komentari:

0
Дарко и Драган Лазић
Foto: Instagram

Rođeni brat Darka Lazića, Dragan, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći, javili su mediji u Srbiji.

Prema prvim informacijama, Dragan je stradao dok je bio na motoru.

Saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Vladimirovci.

Најновија вијест

Srbija

Poginuo rođeni brat Darka Lazića

Nije tajna da su Darko i Dragan bili jako vezani, a tome svjedoči i posljednja objava stradalog mladića.

Naime, on je na svom Instagramu objavio stori na kojem je upravo raspjevani Darko u prvom planu.

Kako se može vidjeti, oni su uživali uz kotlić i bili su dobro raspoloženi.

"POV: Živiš pored Darka Lazića", napisao je Dragan u šali.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dragan Lazić

Darko Lazić

Saobraćajna nesreća

Brat Darka Lazića

Poginuo brat Darka Lazića

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Марија и Бакир

Scena

Nije Bakir drugačiji, mi smo: Marija Šerifović oduševila gestom

4 h

0
пјевач Миле Китић

Scena

Mile Kitić napustio Beograd i uselio se u novu vilu

8 h

0
Кристијан Голубовић ријалити учесник

Scena

Kristijan Golubović fizički napao Kristinu Spalević!

9 h

0
Тони Цетински постао непожељан

Scena

Toni Cetinski postao nepoželjan

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

44

Otvaranje prvog Centra za kontinuiranu edukaciju medicinskih tehničara u Srpskoj

20

35

Šta će biti sa pješacima nakon izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

20

15

Zatvorski čuvari dobijaju povoljnije uslove za penziju?

20

10

Majka Darka Lazića nakon tragedije izustila samo 4 riječi

20

05

Vukanović, Trivić i Stanivuković - trio koji nije fantastiko

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner