Šolaja za ATV: Šmitov izvještaj još jedan u nizu od pristrasnih dokumenata

12.05.2026 08:28

Политиколог Бојан Шолаја и Кристијан Шмит
Foto: ATV

Izvještaj Kristijana Šmita o Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj nije nimalo drugačiji od prethodnih pristrasnih dokumenata, rekao je za ATV politikolog Bojan Šolaja.

Šolaja ističe da upravo iz tih razloga Republika Srpska Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija dostavlja svoj izvještaj, u kojem na jedan apsolutno objektivan način informiše međunarodnu javnost o stvarnoj situaciji.

Prema njegovim riječima, nije nerealno razmišljati o tome da je Kristijan Šmit poslan u Bosnu i Hercegovinu kako bi se stvorila dodatna destabilizacija.

"Upravo zato što su ti izvještaji takvi, ovo ništa nije nimalo drugačije. Republika Srpska iz tih razloga Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija dostavlja svoj izvještaj u kojem na jedan apsolutno objektivan način izvještava o tome kakva je situacija. Mi smo, na žalost, tokom svih ovih godina od strane visokih predstavnika imali izvještaje u kojima je Republika Srpska bila predstavljena kao remetilački faktor Bosne i Hercegovine, a ponekad bi bili spomenuti politički predstavnici hrvatskog naroda. Ali imena predstavnika Republike Srpske, konkretno gospodina Dodika, kao i naziv same Republike Srpske, pominjani su mnogo puta. Krivica je bila usmjeravana uglavnom prema Republici Srpskoj", istakao je Šolaja.

Prema njegovom mišljenju, Bosna i Hercegovina je kreirana kao struktura koja treba da se uvijek nalazi u nekoj permanentnoj krizi kako bi stalno imala "sponzora" sa strane za rješavanje problema. Time se, kako navodi, svjesno onemogućava da stvari rješavaju domaći politički predstavnici.

"Naprosto, ono što se u Bosni i Hercegovini ne dešava jeste da se ona ne bavi sama sobom. I do sada su svi, u interesu političkog Sarajeva, slali takve izvještaje da bi predstavili jednu permanentnu krizu kojom neko mora da se bavi, kako bi stalno postojao neko sa strane ko bi uredovao stvari u Bosni i Hercegovini. A suština je u dijalogu dvije strane i tri konstitutivna naroda, te traženju autentičnog rješenja za Bosnu i Hercegovinu", zaključio je Šolaja.

On dodaje da Evropska unija smatra da ima nadležnost da kroz Savjet za implementaciju mira imenuje pojedince koji bi najadekvatnije zastupali njihove interese, ali vjeruje da se takav scenario ovaj put neće desiti.

