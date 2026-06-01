Svečano otvoren novi objekat Centra za socijalni rad u Trebinju

Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja i Tomo Galeb, sin Slobodana Galeba, svečano su otvorili novi objekat Centra za socijalni rad, donaciju gradu Trebinju porodice Galeb.
Površina novog objekta je više od tri hiljade kvadratnih metara, vrijednosti oko tri miliona KM, prenosi Srna
Novi prostor omogućiće nove sadržaje za korisnike usluga Centra, rekao je Zoran Anđušić, direktor.
Tomo Galeb, u ime porodice, rekao je da je donacija bila želje njegovog oca, koji nije dočekao završetak. Slobodan nikada nije zaboravio rodni kraj, a namjera mu je bila da pomogne ljudima u stanju potrebe i lokalnim institucijama.
Mirko Ćurić zahvalio je donatoru, istakavši da će novi objekat stvoriti bolje uslove za zaposlene i za korisnike Centra.
