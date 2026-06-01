Svečano otvoren novi objekat Centra za socijalni rad u Trebinju

ATV

ATV
01.06.2026 14:11

Мирко Ћурић, градоначелник Требиња и Томо Галеб, син Слободана Галеба, свечано су отворили нови објекат Центра за социјални рад, донацију граду Требињу породице Галеб.
Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja i Tomo Galeb, sin Slobodana Galeba, svečano su otvorili novi objekat Centra za socijalni rad, donaciju gradu Trebinju porodice Galeb.

Površina novog objekta je više od tri hiljade kvadratnih metara, vrijednosti oko tri miliona KM, prenosi Srna

Novi prostor omogućiće nove sadržaje za korisnike usluga Centra, rekao je Zoran Anđušić, direktor.

Tomo Galeb, u ime porodice, rekao je da je donacija bila želje njegovog oca, koji nije dočekao završetak. Slobodan nikada nije zaboravio rodni kraj, a namjera mu je bila da pomogne ljudima u stanju potrebe i lokalnim institucijama.

Mirko Ćurić zahvalio je donatoru, istakavši da će novi objekat stvoriti bolje uslove za zaposlene i za korisnike Centra.

