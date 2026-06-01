NBA iskustvo u Banjaluci: Geret i Harper inspiracija mladima

Za finalistu NBA lige Njujork Nikse odigrao je četiri utakmice u NBA ligi da bi ga potom košarkaška karijera vodila po Starom kontinentu. Bili Geret inspiracija je sportistima širom svijeta.

U djetinjstvu mu je ustanovljena rijetka krvna bolest sa kojom se svakodnevno bori, a uprkos svim nedaćama, ostvario je san i zaigrao za Nikse u NBA ligi.

"Volim kada dođem u Evropu i ima priliku da radim sa mladima. Svi su puni energije i susretljivi. Lako je raditi s njima kada žele da uče i naučeni su da naporno treniraju. uz to su talentovani. Uživao sam i nadam se da sam ih nešto novo naučio", poručio je on.

Dječaci i djevojčice iz Banjaluke uvidjeli su nešto drugačije principe treninga sa Bilijem Geretom i Lini Harper. Prethodno, su američki sportisti održali predavanje s ciljem da podijele iskustvo od ranih početaka pa do profesionalnog nivoa.

"Treninzi su drugačiji, ali smo vježbe znali da uradimo. Bilo nam je zadovoljstvo što treniramo sa tako dobrim igračima", rekla je Teodora Nježić iz banjalučkog Feniksa.

Borčev Andrija Mirić inspirisan je iskustvom koje nose Bili Geret i Lini Harper.

"Najzanimljivije je kako su se nosili sa problemima kroz odrastanje, Bili ima ozbiljnu bolest koja uglavnom odvoji košarkaše od sporta, ali on je uspio da stigne do NBA lige,uprkos tome", istakao je Andrija.

Puna utisaka je Lini, koja je igrala i za mlađe američke reprezentacije.

"Odlično iskustvo, djeca su željna novog znanja. Imaju potencijal, upoznali smo ih sa načinom rada u Americi, a oni su bili spremni da sve saslušaju", rekla je Lini.

KK Borac u saradnji sa američkom ambasadom u BiH bio je domaćin ovog događaja.

"Potrudili smo se da budemo najbolji domaćini. Iz ovog projekta djeca imaju mogućnost da nauče nešto novo i izvuku novo iskustvo", rekao je koordinator omladinskih selekcija KK Borac Žarko Milaković.

Sara Henesi iz američke ambasade u BiH s ponosom ističe značaj ovog projekta.

"Veoma smo zadovoljni Banjalukom i atmosferom. Ovo je program u kojem profesionalni američki sportisti svojim primjerom prenose iskustvo sa terena i izvan njega. Pored košarke, u razgovoru smo pokrenuli teme o liderstvu, kako prevazići sumnje i probleme koji se pojavljuju", objasnila je Henesi.

Cilj ovog događaja bio je da sportisti kroz praktičan rad, razgovor i edukaciju prenesu iskustva mladima i motivišu ih na njihovom profesionalnom putu.