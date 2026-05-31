Logo
Large banner

Obradović bi otjerao najboljeg igrača Panatinaikosa

Autor:

ATV
31.05.2026 21:58

Komentari:

0
Обрадовић би отјерао најбољег играча Панатинаикоса
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Otkako je Željko Obradović otišao iz Partizana, bilo je dosta priča oko toga da bi mogao u Panatinaikos. Nije tajna da Dimitris Janakopulos obožava Željka Obradovića, te da bi volio da ga vidi umjesto Ergina Atamana, ali nije sve tako jednostavno.

Željko Obradović je osvojio već mnogo Evroliga sa Panatinaikosom, omiljen je u cijeloj Atini, te navodno su već i počeli pregovore za sljedeću sezonu. Panatinaikos bi volio da Obradović naslijedi Atamana, ali to nije toliko jednostavno.

Panatinaikos prvobitno pred sobom ima finale Grčke lige u kojem će igrati protiv Olimpijakosa, pa su zbog toga sve misli usmjerene ka tome, ali navodi iz tamošnjih medija kažu da ne postoje promjene u fazi pregovora.

Ataman će sigurno ostati na klupi do kraja, ali Obradović je ponovo kontaktiran i nije bilo pomaka.

Takođe, ono što kažu u Grčkoj je i to da je Željko Obradović tražio od vlasnika da se otarase Kendrika Nana, kojeg ne vidi u planovima. Kako kažu, Kendrik Nan se ne uklapa u filozofiju Željka Obradovića i bio bi višak, pošto gleda ličnu statistiku.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željko Obradović

KK Panatinaikos

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Партизан - Жалгирис утакмица Евролиге

Košarka

Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

6 h

0
Оклахома спрема "бомбу" након пада са трона НБА?

Košarka

Oklahoma sprema "bombu" nakon pada sa trona NBA?

11 h

0
Крај за шампионе: Вембањама и Спарси се пласирали у велико НБА финале

Košarka

Kraj za šampione: Vembanjama i Sparsi se plasirali u veliko NBA finale

15 h

0
Центар Јута Џеза Јусуф Нуркић (30) тражи игру док бек Сакраменто Кингса Демар Дерозан (10) брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице, у сриједу, 11. фебруара 2026. године, у Солт Лејк Ситију.

Košarka

Jusuf Nurkić progovorio o Partizanu

1 d

2

  • Najnovije

22

23

Prvenstvo BiH: Igokea ostala bez titule

21

58

Obradović bi otjerao najboljeg igrača Panatinaikosa

21

43

Angelina Topić otvorila sezonu, zauzela 3. mjesto na mitingu Dijamantske lige

21

29

Drama u zemlji od 213 miliona stanovnika: Nadziru se pacijenti zbog ebole

21

18

Preminuo Nedim Livnjak, jedan od braće koju je teško ranio Almer Inajetović

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner