Obradović bi otjerao najboljeg igrača Panatinaikosa

Otkako je Željko Obradović otišao iz Partizana, bilo je dosta priča oko toga da bi mogao u Panatinaikos. Nije tajna da Dimitris Janakopulos obožava Željka Obradovića, te da bi volio da ga vidi umjesto Ergina Atamana, ali nije sve tako jednostavno.

Željko Obradović je osvojio već mnogo Evroliga sa Panatinaikosom, omiljen je u cijeloj Atini, te navodno su već i počeli pregovore za sljedeću sezonu. Panatinaikos bi volio da Obradović naslijedi Atamana, ali to nije toliko jednostavno.

Panatinaikos prvobitno pred sobom ima finale Grčke lige u kojem će igrati protiv Olimpijakosa, pa su zbog toga sve misli usmjerene ka tome, ali navodi iz tamošnjih medija kažu da ne postoje promjene u fazi pregovora.

Ataman će sigurno ostati na klupi do kraja, ali Obradović je ponovo kontaktiran i nije bilo pomaka.

Takođe, ono što kažu u Grčkoj je i to da je Željko Obradović tražio od vlasnika da se otarase Kendrika Nana, kojeg ne vidi u planovima. Kako kažu, Kendrik Nan se ne uklapa u filozofiju Željka Obradovića i bio bi višak, pošto gleda ličnu statistiku.

