Prvenstvo BiH: Igokea ostala bez titule

Tim trenera Nenada Stefanovića ostvario je pirovu pobjedu, nakon produžetka, nad sarajevskom Bosnom u “Zetri” rezultatom 100:97, ali nije uspio da nadoknadi šest poena zaostatka iz prve utakmice.

Igokea je odigrala sjajno prvo poluvrijeme, a početkom drugog stekla je i 23 poena prednosti.

Ipak, košarkaši Bosne uspjeli su da dođu do daha i da utakmicu uvedu u neizvjesnu završnicu, a nakon četiri odigrana kvartala rezultat je bio 89:83 za Igokeu i dvoboj u “Zetri” otišao je u produžetak.

Košarkaška drama nastavila se i u dodatnih pet minuta, a ključni detalj dogodilo se na 12 sekundi do kraja produžetka i šest poena prednosti za Igokeu.

Rori je pogriješio na dodavanju iz auta, Karuters je poklon iskoristio za lake poene, a na kraju je Džerod Vest sa linije penala ekipi Bosne donio prvu titulu nakon 18 godina.

Natanijel Pjer Luis sa 23 poena predvodio je Igokeinu listu strijelaca u “Zetri”, a na drugoj strani najefikasniji je bio Petar Kovačević sa 15.

“Više mi se stvari mota po glavi. Ova izgubljena lopta na izvođenju gdje treba samo da je uvedemo i šutnemo, pa se ide u drugi produžetak i ako promašimo, je negdje u negativnom smislu kruna naše sezone.

Uvijek kad je trebalo malo da iskoračimo mi to nismo uradili. Bosna je imala veći kontinuitet u rosteru, a mi smo stalno mijenjali, kaskali, prilagođavali se i nažalost, oni su na kraju pokazali veću istrajnost, zajedništvo, kvalitet i došli su do pobjede.

Čestitam im još jednom. Ponosan sam i na naše momke kako su danas odigrali. Mislim da nas je iskreno koštala prva utakmica gdje smo otvorili sa 1:19 i sad juriti ovdje da dobiješ Bosnu sa 10 razlike nije nimalo lako.

Kad tri puta promijeniš čitavu ekipu, ne znam više ni šta je dobro ni šta je loše. Zadovoljan sam kako smo odigrali danas. Volio bih da smo pobijedili, ali šta da se radi.” rekao je nakon utakmice Nenad Stefanović, trener košarkaša Igokee