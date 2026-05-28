KK Igokea poziva navijače: Uz vašu podršku do pobjede nad Bosnom

Utakmica u dvorani u Laktašima počinje u 19.00 časova, a iz Igokee pozivaju sve ljubitelje košarke da im, sa tribina, budu „igrač više“ na putu ka novom trofeju.

Svjesni u Igokei da ih čeka težak protivnik, ali jasno poručuju da će dati sve od sebe kako bi ostvarili pobjedu, ali i kako bi stekli što veću košgetersku prednost uoči druge utakmice koja se igra u Sarajevu u nedjelju.

“Mislim da se ekipe dosta dobro poznaju i privatno i na terenu. Sistem takmičenja je takav da će svaki posjed biti bitan, tako da ćemo staviti fokus na te stvari. Odigrali smo do sada tri utakmice.

Oni su dobili dvije, ali mislim da smo mi u sve tri izgledali veoma dobro i vidjeli smo da možemo da ih pobijedimo što je jako važno.Presudiće male stvari, kao što sam rekao, kontrola skoka, neki detalji, 50:50 lopte, neki fokus. Vjerujem da će energija biti podjednaka na obje strane i rekao bih da su šanse 50:50. Iskoristio bih priliku da pozovem publiku da, koliko god je moguće, napunimo halu i da napravimo pristojan domaći teren, jer sigurno znamo da će nas u revanšu čekati paklena atmosfera.“ rekao je Nenad Stefanović, trener Igokee.

Ulaz na večerašnju utakmicu je slobodan.