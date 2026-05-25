Traje borba za starateljstvo: Luka Dončić objavio slike sa ćerkama

25.05.2026 18:06

Лука Дончић
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Dok na terenu oduševljava navijače širom svijeta, van parketa Luka Dončić uživa u najvažnijim trenucima, vremenu provedenom sa svojim ćerkama Gabrijelom i Olivijom.

Košarkaš se u jeku borbe za zajedničko starateljstvo nad djevojčicama pohvalio na Instagramu kako je konačno sa njima.

Kroz igru, šetnje i svakodnevne porodične trenutke, on je pokazao da su mu mezimice najveća životna pobjeda.

Лука Дончић објавио слике са ћеркама
Fotografije koje je objavio odišu toplinom, nežnošću i bezbrižnim trenucima i oduševile su njegove pratioce u jeku borbe za starateljstvo.

Лука Дончић објавио слике са ћеркама
Inače, Dončić je saopštio da upravo zbog borbe za zajedničko starateljstvo želi da ljeto provede sa ćerkama.

„Volim moje kćerke više od svega, one su mi uvijek na prvom mjestu“, napisao je, dodajući da je prethodnih mjeseci teško podnosio razdvojenost od djece.

Dončić, koji je početkom godine potvrdio da je raskinuo vjeridbu sa Anamarijom, javno je poručio šta mu je prioritet:

- Volim svoje ćerke više od svega i radim sve što je u mojoj moći da one budu sa mnom u SAD tokom sezone. Sve što radim, radim za njihovu sreću - izjavio je as Lejkersa, koji pokušava da izdejstvuje da se slučaj vodi van Kalifornije, tvrdeći da djeca tamo nisu stalni rezidenti.

Dok pravna bitka miruje do avgusta, navijače "Jezeraša" brine Lukino zdravstveno stanje. Slovenac je van parketa od početka aprila zbog povrede zadnje lože, što je zaustavilo njegovu MVP sezonu u kojoj je prosječno bilježio nevjerovatnih 33 poena po meču.

