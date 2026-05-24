Logo
Large banner

Oglasio se KK Crvena zvezda: Evo ko mijenja Obradovića

Autor:

Stevan Lulić
24.05.2026 14:03

Komentari:

0
Огласио се КК Црвена звезда: Ево ко мијења Обрадовића
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaški klub (KK) Crvena zvezda oglasila se saopštenjem u kojem je potvrdila da Saša Obradović više nije trener prvog tima.

Zvezda je u saopštenju otkrila i ko će preuzeti Obradovićevo mjesto.

Миомир Кецмановић-26022026

Tenis

Kecmanović munjevito do drugog kola Rolan Garosa

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da Saša Obradović više nije prvi trener seniorskog tima. Klub se zahvaljuje dosadašnjem treneru na angažmanu i posvećenom radu tokom boravka u našem klubu", poručili su iz Zvezde i zaključili:

"Ekipu će u narednom periodu voditi naš nekadašnji trener Milan Tomić, kome se klub zahvaljuje što je prihvatio da preuzme ekipu u ovom momentu i predvodi tim u završnici domaćeg šampionata".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Crvena zvezda

Saša Obradović

Milan Tomić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Zdravlje

Napravio 100.000 koraka za dan, pa otkrio šta se desilo sa njegovim tijelom

3 h

0
Туча зечева

Zanimljivosti

Urnebesna tuča dva zeca do suza nasmijala region

3 h

0
Кремљ

Svijet

Oglasio se Kremlj: Ruske snage gađale isključivo vojne ciljeve

3 h

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Savjeti

Bez kojih dokumenata ne treba kretati na put?

3 h

0

Više iz rubrike

Игокеа напунила кош Широког Бријега

Košarka

Igokea napunila koš Širokog Brijega

18 h

0
тренер Црвене звезде Саша Обрадовић

Košarka

Obradović na izlaznim vratima Zvezde, evo ko bi mogao da ga zamijeni

2 d

0
Селектор потврдио: Никола Јокић игра за Србију овог љета!

Košarka

Selektor potvrdio: Nikola Jokić igra za Srbiju ovog ljeta!

2 d

0
Карлик Џонс објавио снимак из свлачионице, један детаљ ће посебно забољети навијаче Звезде

Košarka

Karlik Džons objavio snimak iz svlačionice, jedan detalj će posebno zaboljeti navijače Zvezde

2 d

0

  • Najnovije

17

08

Apel nakon tragedije na Romaniji: Planina ne prašta greške, koristite pomoć vodiča

17

07

Poljoprivrednik iz Bijeljine Zdravko Perić napravio pokretni kokošinjac

17

02

Tramvaj iskočio iz šina nakon sudara sa policijskim automobilom: Haos u Zagrebu

16

53

Kod manastira u Prizrenu privedeno šest osoba

16

53

Sakić: Izvještaj SAD jasno govori da je završena izgradnja nacija, to je za BiH najvažnije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner