Oglasio se KK Crvena zvezda: Evo ko mijenja Obradovića

Košarkaški klub (KK) Crvena zvezda oglasila se saopštenjem u kojem je potvrdila da Saša Obradović više nije trener prvog tima.

Zvezda je u saopštenju otkrila i ko će preuzeti Obradovićevo mjesto.

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da Saša Obradović više nije prvi trener seniorskog tima. Klub se zahvaljuje dosadašnjem treneru na angažmanu i posvećenom radu tokom boravka u našem klubu", poručili su iz Zvezde i zaključili:

"Ekipu će u narednom periodu voditi naš nekadašnji trener Milan Tomić, kome se klub zahvaljuje što je prihvatio da preuzme ekipu u ovom momentu i predvodi tim u završnici domaćeg šampionata".