Napravio 100.000 koraka za dan, pa otkrio šta se desilo sa njegovim tijelom

Većina nas je zadovoljna ako uspije da napravi 10.000 koraka dnevno, ali jedan jutjuber je odlučio da podigne nivo i "doda još jednu nulu".

Hodanje i trčanje su trenutno veoma popularni, posebno otkako ljudi imaju mogućnost da snimaju sebe dok to rade ili da kače "Strava" obavještenja o svojim nevjerovatno dugim trčanjima. Ne može se baš zamjeriti kreatorima sadržaja kada su često upravo bizarne ideje one koje najbolje prolaze, a to ponekad znači izlaganje sopstvenog tijela paklu zarad pregleda, piše LadBible.

"The Hardest Geezer" je odlučio da pretrči celu Afriku tokom više meseci, što je očigledno bio lud izazov, ali njegov kolega kreator Džek Masi Velš je odlučio da svoju patnju sabije u samo jedan dan.

Njegov cilj je bio da napravi 100.000 koraka, i kao što možete da zamislite, njegovo tijelo nije bilo baš srećno zbog toga.

Dok hodanje više od 20.000 koraka dok istražujete strani grad na odmoru, po lijepom vremenu, sa sladoledom u ruci, može zvučati divno, uraditi pet puta toliko u Engleskoj je dovoljno da svakome ogadi hodanje.

Velš, koji ima više od 700.000 pratilaca na platformi za dijeljenje video sadržaja, već je uspio da napravi 250.000 koraka u toku jedne nedjelje, što je dovelo do nekih "iznenađujućih" promjena u njegovoj fizičkoj formi, ali očigledno nije bio zadovoljan samo time. Tokom 2025. godine krenuo je u 6 ujutru sa ciljem da u jednom danu dostigne šestocifren broj, i podijelio je brutalan uticaj koji je to imalo na njega.

Počeo je da se žali kada je dostigao 25.000 koraka.

"Počinju malo da me bole leđa, bolovi u člancima su se malo pogoršali, ali je i dalje nekako u redu. Mislim da ćemo biti dobro, ali već to osjećam. Umor definitivno počinje da se javlja", rekao je mladić.

Bol je za Velša tek počinjao, a nakon 75.000 koraka djelovalo je da završetak izazova neće biti lak.

"Stopala su me boljela još od oko 20.000 koraka, ali posljednjih 15.000 koraka su bili najteži. Stopala su me baš boljela i svaki korak je bolio. Mislim da su mi članci otekli, pa su mi cipele bile manje udobne", rekao je mladić.

Ipak, konačno je uspio da završi izazov nakon nevjerovatnih 15 sati, 28 minuta i 22 sekunde gotovo neprekidnog hodanja, što nije baš kako većina nas provodi slobodan dan.

"Bio sam toliko iscrpljen da nisam mogao ni da se popnem uz uzbrdicu da se vratim do auta. Kada smo stigli kući, skidanje cipela je svakako bilo izazov", naveo je mladić.

