Zašto ''trnce'' u stopalima ne treba ignorisati: Reagujte na vrijeme

23.05.2026 15:44

Зашто ''трнце'' у стопалима не треба игнорисати: Реагујте на вријеме
Peckanje ili „trnci“ u stopalima može da nam izgleda kao zanemarljiva smetnja, ali može i da bude rani znak upozorenja na ozbiljna zdravstvena stanja. Za blagovremenu intervenciju ključno je shvatiti sve potencijalne uzroke peckanja u stopalima.

Ovaj osjećaj u stopalima, prema mišljenju podijatra za stopala i skočne zglobove, nikako ne smije da se ignoriše jer može da dovede do razvoja neuropatije, problema sa cirkulacijom ili sistemskih bolesti poput dijabetesa. Jer, kako navode, ono što počinje kao povremeni „trnci“ može da napreduje do trajnog oštećenja nerava ako se ne riješi.

Kakve signale šalju peckanje ili „trnci“ u stopalima?

Širok je raspon među uobičajenim i manje poznatim razlozima peckanja i utrnulosti – od privremene kompresije nerava do hroničnih neuroloških stanja. Uz rano otkrivanje i pravilnu njegu, mnogi uzroci peckanja u stopalima mogu efikasno da se liječe kako bi se spriječile komplikacije poput gubitka osjećaja ili pokretljivosti.

Peckanje (parestezija) ili utrnulost u stopalima često potiče od disfunkcije nerava ili cirkulacije. Iako povremeni simptomi mogu da budu posljedica privremenog pritiska na živce (kao što je sjedenje prekrštenih nogu), hronični ili ponavljajući osjećaji zahtijevaju medicinsku pažnju. Najčešći uzroci peckanja stopala sa kojima se podijatri susreću su:

Stanja koja se dovode u vezu sa živcima

Periferna neuropatija. Oštećenje perifernih nerava, često zbog dijabetesa, nedostatka vitamina ili zloupotrebe alkohola. Simptomi uključuju osjećaj „trnjenja“, peckanje ili gubitak osjećaja. Vremenom, neuropatija povećava rizik od neprimećenih povreda i infekcija.

Sindrom tarzalnog tunela. Kompresija tibijalnog nerva u skočnom zglobu, slično karpalnom tunelu u zglobu. Izaziva peckanje, utrnulost ili probadajući bol duž unutrašnjeg dijela skočnog zgloba i tabana.

Išijas. Iritacija išijadičkog nerva, koji ide od donjeg dijela leđa do stopala. Hernija diska ili spinalna stenoza mogu izazvati zračeću utrnulost ili slabost u nogama i stopalima, prenosi “eKlinika“.

Problemi sa cirkulacijom

Bolest perifernih arterija (PAB). Sužene arterije smanjuju protok krvi u nogama i stopalima, uzrokujući utrnulost, hladnoću ili grčeve tokom aktivnosti. PAB povećava rizik od rana koje ne zarastaju.

Duboka venska tromboza (DVT). Krvni ugrušak u nozi može poremetiti cirkulaciju, što dovodi do otoka, utrnulosti ili promjene boje. DVT zahtijeva hitnu pomoć kako bi se spriječila plućna embolija.

Nedostatak vitamina. Nedostatak B12, folata ili vitamina E narušava funkciju nerava. Strogi vegetarijanci ili oni sa poremećajima malapsorpcije (celijakija) imaju veći rizik.

Autoimune bolesti. Stanja poput multiple skleroze ili lupusa mogu napasti živce, uzrokujući povremenu ili progresivnu utrnulost. Izloženost toksinima. Teški metali (olovo, živa) ili lijekovi za hemoterapiju mogu izazvati neuropatiju.

Kada treba posjetiti ljekara?

Iako povremeno peckanje može samo od sebe da prođe, određeni znaci zabrinutosti zahtijevaju hitnu procjenu stručnjaka. Najčešći zabrinjavajući znaci su:

-Uporni simptomi. Utrnulost koja traje duže od nekoliko dana ili se pogoršava tokom vremena.

-Problemi sa ravnotežom. Teškoće pri hodanju ili često spoticanje zbog gubitka osjećaja.

-Otvorene rane. Čirevi ili infekcije koje se razvijaju na utrnulim područjima, a koje mogu proći neprimećeno.

-Bilateralni simptomi. Peckanje u oba stopala ukazuje na sistemska stanja poput dijabetesa ili nedostatka vitamina.

-Bol u mirovanju. Posebno ako je praćen hladnom, blijedom ili plavičastom kožom (znaci kritične ishemije udova).

Rana dijagnoza poboljšava ishode. Na primjer, kontrola šećera u krvi kod dijabetičke neuropatije ili suplementacija vitaminom B12 može zaustaviti dalje oštećenje nerava.

