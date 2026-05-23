U roku od 15 dana nastavak radova na putu Foča - Tjentište

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da se u roku od 15 dana mora pokrenuti nastavak radova na dionici Foča - Tjentište.

"Tu smo imali određene tehničke probleme kada su u pitanju stećci na koje smo naišli. Tražim od ministra (Zorana Stevanovića), i danas sam mu rekao da će otići tamo da vidi sa postojećim izvođačem koga sam obavijestio da ćemo mu svakako obračunati penale", rekao je Minić i dodao:

"Od ovog momenta u roku od 15 dana se mora pokrenuti nastavak te dionice. Sredstva stoje. Dvije godine je izuzetno loša dinamika".

Najavio je da će do kraja maja biti objavljen tender za put Foča - Šćepan Polje.

"Što znači da ćemo uvezati taj segment koji se odnosi na putnu infrastrukturu. Takođe sam zadužio ministra Stevanovića da, kada je u pitanju put Foča - Sarajevo, obiđe sve radove", rekao je Minić.