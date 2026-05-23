Logo
Large banner

U roku od 15 dana nastavak radova na putu Foča - Tjentište

Autor:

ATV
23.05.2026 15:15

Komentari:

0
Премијер Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Требињу.
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da se u roku od 15 dana mora pokrenuti nastavak radova na dionici Foča - Tjentište.

"Tu smo imali određene tehničke probleme kada su u pitanju stećci na koje smo naišli. Tražim od ministra (Zorana Stevanovića), i danas sam mu rekao da će otići tamo da vidi sa postojećim izvođačem koga sam obavijestio da ćemo mu svakako obračunati penale", rekao je Minić i dodao:

"Od ovog momenta u roku od 15 dana se mora pokrenuti nastavak te dionice. Sredstva stoje. Dvije godine je izuzetno loša dinamika".

Najavio je da će do kraja maja biti objavljen tender za put Foča - Šćepan Polje.

"Što znači da ćemo uvezati taj segment koji se odnosi na putnu infrastrukturu. Takođe sam zadužio ministra Stevanovića da, kada je u pitanju put Foča - Sarajevo, obiđe sve radove", rekao je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Foča

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић на конференцији за медије поводом 100 дана Владе.

Republika Srpska

Šeranić: Obradićemo različite teme iz oblasti endokrinologije i dijabetologije

3 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Rukovodstvo Ukrajine u svojoj nemoći izgubilo svaki ljudski osjećaj

3 h

6
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Darko Mladić: Teško stanje generala, gotovo da ne priča - iz UN nema nikakvog odgovora

5 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Narod ovdje traži sigurnost - osjećaj da njegova država stoji iza njega

5 h

6

  • Najnovije

17

08

Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

17

05

Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

16

59

Samohrani otac iz Banjaluke od ovčarstva školuje djecu i čuva ognjište

16

52

Najljepši ljudi se rađaju u ovom znaku horoskopa

16

48

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner