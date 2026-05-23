Logo
Large banner

Brutalan napad na maturante u Zagrebu: Jednom od njih izbijeni zubi

Autor:

ATV
23.05.2026 15:34

Komentari:

0
полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Dan koji će drugi maturanti pamtiti samo po ludim proslavama, nekolicini mladića u sjećanju će ostati i zbog brutalnog napada. Naime, kako su rekli, na njih su na zagrebačkom Bundeku tokom proslave posljednjeg dana škole (norijade) u petak nasrnula dvojica muškaraca, koja su ničim izazvana jednom mladiću izbila zube, dok je drugom zbog snažnih udaraca u glavu lice puno masnica.

- Sjedio sam na travi sa trojicom prijatelja i do nas je sjeo nepoznati muškarac i počeo da pali kartonsku kutiju od pice. Mi smo ćutali jer nismo htjeli probleme, ali on je onda ustao i od drugara tražio pištolj na vodu - ispričao je Ivano.

policija hrvatska

Region

Teška nesreća u Hrvatskoj, među povrijeđenima i dijete

Međutim, Noa nije želio da mu ga da.

- Muškarac mu je uzeo pištolj iz ruku, počeo da prska okolo i onda je Nou par puta poprskao po licu. Pištolj mu je vratio, pa ga ponovo tražio nazad. Noa opet nije htio da mu ga da i ovaj mu je udario šamar, ali je zakačio pištolj, povrijedio se i tada je poludio - prisjetio se Ivano.

Maturanti, koji su tada stajali na nogama, pokušali su da ga smire.

- Krenuo je prema Noi i ja sam stao između njih. Smirio se na tri sekunde i onda ponovo krenuo na Nou - rekao je Ivano.

болница

Svijet

Djevojčica (6) umrla nakon operacije slijepog crijeva: Roditeljima rečeno da vrate posljednji dječiji dodatak

Odjednom je došao i drugi nepoznati muškarac, za kojeg Ivano kaže da je očigledno bio napadačev prijatelj.

- Zaletio se i svom snagom udario Nou u lice. Mene je neko gurnuo i dobio sam jedan ili dva udarca u glavu. Ne mogu tačno da se sjetim šta je bilo, ali dva zuba su mi pukla - ispričao je.

- Ispljuvao sam zube, rekao drugarima da su mi zubi izbijeni i da moramo da se sklonimo - dodao je.

Nakon napada su otišli do policajaca koji su se nalazili na Bundeku.

- Policija nam je rekla da odemo do Hitne pomoći. Pregledan sam u Kliničkoj bolnici Dubrava i ustanovljeno je da su mi zubi slomljeni - objasnio je Ivano.

СпејсИкс ракета

Nauka i tehnologija

Lansirano najmoćnije "svemirsko čudovište" u istoriji: "Korak bliže Marsu"

Njegov prijatelj Noa otišao je u drugu bolnicu, a danas ima masnice po licu.

- Kasnije mi je rekao da je taj muškarac pokušao da ga udari sa obje šake odjednom kako bi mu probio bubne opne - napomenuo je.

Ivano je juče dao izjavu o incidentu i policiji. Kasnije su shvatili da su napadača, dok su prije incidenta snimali jedni druge, slučajno uhvatili u pozadini.

Временска прогноза

Društvo

Sutra sunčano i toplije, u Hercegovini i dalje jaka bura

- Bio je to stariji, krupniji lik, nije bio učenik. Nije nosio majicu norijade niti natpis srednje škole. Pitali smo ga šta tu radi i u koju školu ide, a on je odgovorio da je školu davno završio - rekao je Ivano.

(Dnevnik.hr)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zagreb

Hrvatska

Maturanti

incident

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Један предмет у кухињи има више бактерија него даска за ВЦ: Мијењајте га сваких 7 дана

Savjeti

Jedan predmet u kuhinji ima više bakterija nego daska za VC: Mijenjajte ga svakih 7 dana

2 h

0
Удес на брзој цести Клашнице-Бањалука изазвао гужве

Hronika

Udes paralisao saobraćaj: Kolaps na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice

2 h

0
Јагњад затворена у штали.

Srbija

Srpska jagnjad odletjela u Alžir: Evo koliko su koštale avionske karte za njih

2 h

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Scena

Potvrđena optužnica protiv muškarca za kojeg se sumnja da je zapalio automobil Bake Praseta

2 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Teška nesreća u Hrvatskoj, među povrijeđenima i dijete

2 h

0
Болесни детаљи из затвора: Алексић кувао мачке, па "частио" друге затворенике

Region

Bolesni detalji iz zatvora: Aleksić kuvao mačke, pa "častio" druge zatvorenike

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Region

Teška nesreća u Makedoniji: Četvoro stradalih, među njima operski pjevač i njegov sin

4 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Na Cetinju tokom noći zapaljena dva automobila, oglasila se policija

4 h

0

  • Najnovije

17

08

Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

17

05

Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

16

59

Samohrani otac iz Banjaluke od ovčarstva školuje djecu i čuva ognjište

16

52

Najljepši ljudi se rađaju u ovom znaku horoskopa

16

48

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner