Brutalan napad na maturante u Zagrebu: Jednom od njih izbijeni zubi

Dan koji će drugi maturanti pamtiti samo po ludim proslavama, nekolicini mladića u sjećanju će ostati i zbog brutalnog napada. Naime, kako su rekli, na njih su na zagrebačkom Bundeku tokom proslave posljednjeg dana škole (norijade) u petak nasrnula dvojica muškaraca, koja su ničim izazvana jednom mladiću izbila zube, dok je drugom zbog snažnih udaraca u glavu lice puno masnica.

- Sjedio sam na travi sa trojicom prijatelja i do nas je sjeo nepoznati muškarac i počeo da pali kartonsku kutiju od pice. Mi smo ćutali jer nismo htjeli probleme, ali on je onda ustao i od drugara tražio pištolj na vodu - ispričao je Ivano.

Međutim, Noa nije želio da mu ga da.

- Muškarac mu je uzeo pištolj iz ruku, počeo da prska okolo i onda je Nou par puta poprskao po licu. Pištolj mu je vratio, pa ga ponovo tražio nazad. Noa opet nije htio da mu ga da i ovaj mu je udario šamar, ali je zakačio pištolj, povrijedio se i tada je poludio - prisjetio se Ivano.

Maturanti, koji su tada stajali na nogama, pokušali su da ga smire.

- Krenuo je prema Noi i ja sam stao između njih. Smirio se na tri sekunde i onda ponovo krenuo na Nou - rekao je Ivano.

Odjednom je došao i drugi nepoznati muškarac, za kojeg Ivano kaže da je očigledno bio napadačev prijatelj.

- Zaletio se i svom snagom udario Nou u lice. Mene je neko gurnuo i dobio sam jedan ili dva udarca u glavu. Ne mogu tačno da se sjetim šta je bilo, ali dva zuba su mi pukla - ispričao je.

- Ispljuvao sam zube, rekao drugarima da su mi zubi izbijeni i da moramo da se sklonimo - dodao je.

Nakon napada su otišli do policajaca koji su se nalazili na Bundeku.

- Policija nam je rekla da odemo do Hitne pomoći. Pregledan sam u Kliničkoj bolnici Dubrava i ustanovljeno je da su mi zubi slomljeni - objasnio je Ivano.

Njegov prijatelj Noa otišao je u drugu bolnicu, a danas ima masnice po licu.

- Kasnije mi je rekao da je taj muškarac pokušao da ga udari sa obje šake odjednom kako bi mu probio bubne opne - napomenuo je.

Ivano je juče dao izjavu o incidentu i policiji. Kasnije su shvatili da su napadača, dok su prije incidenta snimali jedni druge, slučajno uhvatili u pozadini.

- Bio je to stariji, krupniji lik, nije bio učenik. Nije nosio majicu norijade niti natpis srednje škole. Pitali smo ga šta tu radi i u koju školu ide, a on je odgovorio da je školu davno završio - rekao je Ivano.

(Dnevnik.hr)