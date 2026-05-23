Oženio se Donald Tramp Mlađi

23.05.2026 16:00

Доналд Трамп млађи и Бетина Андерсон присуствују UFC 327 у Касеја центру, у суботу, 11. априла 2026. године, у Мајамију.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Sin američkog predsjednika, Donald Tramp Mlađi, službeno se vjenčao na Floridi. Izgovorio je zvanično "da" svojoj vjerenici Betini Anderson.

Prema pisanju TMZ-a, par je u četvrtak završio svu potrebnu pravnu proceduru u okrugu Palm Biča na Floridi kako bi mogao da organizuje vjenčanje van teritorije Sjedinjenih Američkih Država.

Potpisana dokumentacija za vjenčanje van SAD

Svi neophodni papiri za sklapanje braka završeni su pred nadležnim službama, a bračnu proceduru zvanično je potvrdio advokat za nekretnine Bred Mekfirson, dugogodišnji saradnik porodice Tramp.

U dokumentima je navedeno i da Betina Anderson za sada neće mijenjati prezime nakon udaje.

Privatna ceremonija na Bahamima

Kako prenose strani mediji, Donald Tramp Mlađi i Betina Anderson razmijenili su bračne zavjete na Bahamima.

Ceremonija je, prema navodima, organizovana daleko od očiju javnosti, u prisustvu najužeg kruga porodice i bliskih prijatelja.

Vjeridba objavljena tokom božićne večere

Par se vjerio u decembru prošle godine, a vijest o vjeridbi objavljena je tokom tradicionalne božićne večere porodice Tramp.

Lijepu vijest tada je saopštio američki predsjednik Donald Tramp, što je izazvalo veliku pažnju medija.

Burna ljubavna prošlost Donalda Trampa Mlađeg

Prije veze sa Betinom Anderson, Donald Tramp Mlađi bio je vjeren sa Kimberli Gilfojl, ali je njihova veza završena raskidom zbog, kako su mediji navodili, loših odnosa.

Prije toga bio je u braku sa Vanesom Tramp, sa kojom ima petoro djece.

Vjenčanje koje privlači pažnju javnosti

Iako će ceremonija biti privatna, interesovanje javnosti za ovo vjenčanje je ogromno, posebno zbog poznate političke porodice iz koje Donald Tramp Mlađi dolazi.

Mnogi sada sa nestrpljenjem čekaju prve fotografije i detalje sa luksuznog vjenčanja na Bahamima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

