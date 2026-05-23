Bi-Bi-Si formalno je odbila da posjeti mjesto ukrajinskog napada na studentski dom u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici, dok je Si-En-En na odmoru, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ranije je Zaharova saopštila da je rusko Ministarstvo spoljnih poslova već počelo da organizuje posjete mjestu tragedije za strane dopisnike akreditovane u Moskvi.

Hronika Lijepe vijesti iz bh. grada: Pronađena osoba koja je nestala prije četiri dana

Dronovi kojima upravljaju ukrajinske oružane snage pogodili su u noći između 21. i 22. maja akademski objekat i studentski dom u Starobeljskom profesionalnom koledžu Luganskog državnog pedagoškog univerziteta, pri čemu je, prema posljednjim podacima, poginulo 12 ljudi.

Žrtve su uglavnom djeca i mladi.

(SRNA)