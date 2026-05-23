Užas u Rumuniji: Komšija iz pakla pretukao supružnike, pa na njih pucao iz puške

Jedan muškarac je pod istragom nakon što se osvetio vazdušnom puškom samo zato što je lopta kojom su se igrala dva komšijska djeteta završila u njegovom dvorištu.

Muškarac je, vidno iznerviran, uzeo na nišan roditelje dvojice dječaka, jednom od njih oštetio automobil i dijelio udarce pesnicama i nogama!

Snimak otkrio užas na ulici

Sigurnosne kamere snimile su trenutak kada je obična dječija igra prerasla u divljačko nasilje. Na snimcima se vidi kako, nakon što su razmijenili nekoliko riječi, više muškaraca počinje da se gura. U nastalom haosu, roditelji dvojice dječaka pokušavaju da pobjegnu od udaraca svog komšije, muškarca starog 52 godine.

Gradovi i opštine Premijeri Srpske i Srbije obišli bolnicu u Trebinju

Svjedoci pričaju da je pomahnitali komšija prvo kamenjem razbio šoferšajbnu automobila jedne od žrtava, a potom utrčao u kuću, uzeo vazdušno oružje i počeo da puca u pravcu svojih protivnika.

Napao i djecu palicom

Od bijesa ovog muškarca nisu uspjela da pobjegnu ni dvojica dječaka, stari devet i 12 godina. Njihova nedužna igra na kraju je ulicu pretvorila u bojno polje. Nakon što im je komšija prijetio i čak ih udarao palicom, preplašena djeca su pozvala roditelje u pomoć.

Očeve oba djeteta pogodile su kuglice koje je ispalio razjareni komšija, a jednom od njih bilo je potrebno devet dana medicinske njege.

"Muškarac je koristio oružje tipa 'airsoft', iz kojeg je ispalio više kuglica. Neke od njih su pogodile dvojicu roditelja maloljetne djece, a govorimo o muškarcima od 36 i 38 godina", izjavila je Nađa Ilaš, portparolka policije Konstance.

Načelnik u šoku

Ovaj nezapamćeni incident potpuno je šokirao cijelo mjesto.

"Nikada nisu imali nikakvih problema u zajednici. Ne znam šta se sada dogodilo i kako je ovaj incident ovoliko eskalirao", izjavio je Kristijan Karjaliju, gradonačelnik Ađiđee.

Napadač (52) se trenutno nalazi pod istragom, uz mjeru sudskog nadzora, a tereti se za prijetnje, uništavanje tuđe imovine i nanošenje tjelesnih povreda, prenosi Telegraf.rs.