Pijane turistkinje upale u kabinu i preuzele kormilo trajekta

Dvije njemačke turistkinje našle se u centru skandala nakon što je objavljen viralni snimak na kojem se vidi kako navodno upravljaju poznatim trajektom „Staten Ajlend“ kroz njujoršku luku.

Ovaj incident pokrenuo je hitnu gradsku istragu, a vinovnicima prijete oštre kazne, prenose američki mediji.

Kako se navodi u izvještaju, dvije žene su prvo viđene kako ispijaju alkoholno piće na terminalu Vajthol. Nakon toga su, iz za sada nepoznatih razloga, prošle pored obezbjeđenja i ušle direktno na zabranjeni komandni most broda „Doroti Dej“.

„Ja vozim brod, ja vozim trajekt!“

Na snimku koji je zapalio društvene mreže jasno se vidi kako jedna od turistkinja pomjera džojstik za kormilom broda, sudeći po izvještaju portala SI Live.

„Ja vozim brod! Ja vozim brod! Ja vozim trajekt!“, vikala je na engleskom jeziku žena za kormilom.

Ono što je posebno šokiralo javnost jeste činjenica da joj je osoba, za koju se vjeruje da je član posade, sve vrijeme davala uputstva za upravljanje, govoreći: „U sredinu, u sredinu“.

Drugi snimak prikazuje istu ženu kako sjedi u radničkoj fotelji kapetana uz arogantan natpis: „Ne odgovara mi na poruke, ali barem sam danas vozila trajekt 'Staten Ajlend'“.

Pokrenuta hitna istraga

Iako još uvijek nije potpuno jasno da li je žena zaista upravljala ogromnim trajektom u punom smislu te riječi ili je sve bilo izrežirano, gradski Sekretarijat za saobraćaj (DOT) odmah je reagovao. Saopšteno je da će incident biti detaljno istražen, a krivci strogo sankcionisani.

„Ovakvo ponašanje je protivno našim pravilima i potpuno je neprihvatljivo. Preduzećemo odgovarajuće disciplinske mjere protiv odgovornih“, poručili su iz DOT-a za SI Live.

Sekretarijat za saobraćaj odbio je da da dodatne komentare za list The Post. Sa druge strane, ogorčeni putnici nazvali su ovaj incident „ozbiljnim kršenjem pomorske bezbjednosti i potpunim rušenjem povjerenja javnosti“, prenosi Njujork post.