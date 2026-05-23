Teška nesreća u Makedoniji: Četvoro stradalih, među njima operski pjevač i njegov sin

Operski pjevač Riste Velkov i njegov sin Adam među četvoro su mrtvih koji su stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na skopskoj obilaznici.

Do tragedije u kojoj je stradao poznati operski pjevač navodno je došlo između nadvožnjaka Vizbegovo i raskrsnice Mirkovci, kada je teretno vozilo probilo zaštitnu ogradu, prešlo u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudarilo sa putničkim automobilom marke „BMV“, piše makedonski portal Točka.

Nakon silnog udara izbio je požar, a vozilo je u potpunosti izgorjelo. U nesreći su život izgubile četiri osobe.