"Lada" bankrotirala: Propao njemački uvoznik

23.05.2026 13:05

Аутомобил марке Лада, црне боје, паркиран на улици.
Kompanija "Lada Automobile" sa sjedištem u gradu Bukstehudeu, njemački uvoznik ruskog automobila "lada", koji je zapao u finansijske probleme, podnijela je zahtjev za stečaj.

Pošto kompanija nije mogla da pronađe novog investitora, ovim se završava više od 50 godina postojanja ruskog brenda "Lada" na njemačkom tržištu, prenosi portal "t-online".

Poslovanje u Bukstehudeu je obustavljeno već nekoliko mjeseci. Kompanija je nedavno zapošljavala oko deset ljudi, navodi njemački portal.

Kako je presudio embargo?

Već krajem 2019. godine, ruski proizvođač je obustavio zvanični izvoz u Evropu jer je EU pooštrila svoje propise o emisiji izduvnih gasova.

Uvoznik u Bukstehudeu je potom uvezao terenac "nivu" u Njemačku kao sivi uvoz i prodavao ga pod nazivima "lada 4x4" i "lada tajga". Iako su automobili bili lošijeg kvaliteta, bili su izuzetno jeftini, navodi portal, prenosi Blic.

