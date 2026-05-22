Peradarima u BiH ''odlepršali'' milioni maraka

Bosna i Hercegovina ne izvozi piletinu u Evropsku uniju. Zvanično, izvoz je odobren, ali zbog strogih procedura, bh. peradari na normalizaciju će čekati još najmanje 20 dana.

Za to vrijeme, gubici će se mjeriti desetinama miliona maraka s obzirom na to da je BiH pod zabranom već tri mjeseca, zbog utvrđenog ptičjeg gripa na jednoj farmi u Petrovu.

Mjesecima piletina iz BiH ne može do evropskih polica koje su, do prije tri mjeseca, bile glavni orijentir domaćih proizvođača. Pa umjesto prihoda za desetine tona koje smo izvozili, sada brojimo gubitke. Izvoz stao, ne i proizvodnja. Zato su hladnjače pune, domaće tržište malo, cijene padaju, a upotrebni rokovi cure.

"Ono je sad oko hiljadu i po tona zamrznuto, a ako se nastavi još 20, 25 dana, da će to otići do 2.000 tona zamrznutog mesa, troškovi zamrzavanja čuvanja, skladištenja, prodajna cijena je niža za zamrznuto nego za svježe tako da zavisi koliko će to stajati. Čuvanje mesa je 65-70 maraka po toni svaki mjesec i to su ozbiljne brojke", kaže Velibor Popović, predsjedavajući Koordinacionog odbora peradara BiH, za "FTV".

Procedure problem

A problem prave procedure. One u Evropskoj uniji. Pa iako je uvoz iz BiH odobren, procedure za normalizaciju i vraćanje na postavke prije zabrane je proces koji traje. Dodatni problem je što samo jedno zaraženo područje izoluje cijelu državu.

"Iako je još prošli utorak bila da ćemo se vratiti na listu zemalja koje mogu izvoziti, međutim, imamo novu mjeru koja nije do sad primjenjivana i ne znamo zašto je ona sada odjedanput uvedena, da je 20 dana od dana objavljivanja u Službenom listu, a još punih deset dana od odluke nije ni objavljena“, dodao je Popović.

"Nije sporno to što je utvrđen ptičiji grip. Ima jasno propisani mehanizam koji određuje da 30 dana krizno područje treba biti zaustavljeno sa izvozom. Nažalost, EU nas gleda kao jedno epiziološko područje i svaki pronalazak ptičijeg gripa u BiH se zatvara cijela država. Mi sada pregovaramo i pokušavamo da sa EU dogovorimo tu regionalizaciju", rekao je izvoznik Edin Jabandžić.

Da je nadležni Komitet Evropske unije odobrio izvoz, potvrdili su za "FTV" iz Kancelarije za veterinarstvo BiH.

Nakon potvrde da nema dodatnih pitanja, pokrenuta je procedura izmjene legislative i vraćanja statusa. Na sjednici Stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje (PAFF komitet), održanoj 12. maja 2026. godine, pozitivno je izglasano vraćanje Bosne i Hercegovine na listu država odobrenih za izvoz mesa peradi u Evropsku uniju. Izvoz će biti zvanično omogućen u narednom periodu.

Do sredine juna rastu gubici

A taj period je, kako tvrde peradari, sredina juna. Do tada će gubici biti još veći, a količine smrznutog mesa nagomilane. I to na domaćem tržištu koje je svakako piletinom prezasićeno zbog čega je izvoz za peradare jedina garancija opstanka.

A tone zamrznutog mesa konzumiraće domaće stanovništvo.

"To meso otprilike godinu dana ima rok trajanja, naravno, to će meso završiti na policama tržnih centara u BiH jer to meso ne može ići ka EU“, navodi Mevludin Kahvedžić, predsjednik Udruženja peradara FBiH.

Domaće tržište i zemlje CEFTE trenutno su svjetlo za peradare. S obzirom na to da se mnogo piletine i uvozi, tržište Evropske unije je neophodno.

Jer cijena piletine konstantno pada, one zaleđene još i više. O značaju evropskog tržišta svjedoče brojke: samo u prošloj godini, BiH je na police Evropske unije poslala gotovo tri hiljade tona piletine.

Da će ta cifra teško biti dostižna u ovoj godini, potvrđuju podaci Spoljnotrgovinske komore BiH koji pokazuju da je, za prva četiri mjeseca, izvezeno tek 590 tona.