Popunjene kvote za podsticaje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske saopštila je da su količine električne energije predviđene za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije raspoređene za kompletan period od 2022. do 2030. godine.
U obavještenju za javnost, koje je potpisao predsjednik Komisije Vladislav Vladičić, navedeno je da su raspoložive količine utvrđene Programom o korišćenju obnovljivih izvora energije raspoređene rješenjima Regulatorne komisije.
Iz Komisije su pojasnili da će svi novozaprimljeni zahtjevi za odobrenje preliminarnog i konačnog prava na podsticaj za koje više ne postoje raspoložive količine električne energije biti rješavani u skladu sa propisima, te odbijani zbog neosnovanosti.
Ova odluka praktično znači da su postojeće kvote za podsticaje u sektoru obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj u potpunosti iskorištene do kraja planskog perioda 2030. godine.
