Gdje su kamiondžije plaćenije - u BiH ili Hrvatskoj

21.05.2026 15:26

Гдје су камионџије плаћеније - у БиХ или Хрватској
Foto: Lê Minh/Pexels

Hrvatska se suočava s ozbiljnim nedostatkom vozača kamiona, a prema procjenama trenutno joj nedostaje više od 3.000 profesionalnih vozača.

U transportnom sektoru upozoravaju da sve više radnika odlazi u inostranstvo zbog boljih plata i većih dnevnica, piše "Novi list".

Prema podacima Hrvatskog udruženja poslodavaca, dnevnica za vozače kamiona u Hrvatskoj iznosi 30 evra i nije mijenjana još od 2019. godine.

Istovremeno, dnevnica u Bosni i Hercegovini iznosi 50 evra, u Sloveniji 80 evra, dok vozači u Austriji dnevno dobijaju čak 90 evra.

Iz udruženja Konvoj, koje okuplja vozače kamiona u Hrvatskoj, navode da su hrvatske dnevnice među najnižima, dok troškovi života i rada na terenu konstantno rastu.

Najveći izdaci vozača odnose se na hranu i svakodnevne troškove tokom boravka na putu, posebno kod vozača koji su plaćeni po turama.

Problem manjka vozača prisutan je širom Evropske unije. Procjenjuje se da trenutno nedostaje gotovo pola miliona profesionalnih vozača, a do 2028. godine taj broj mogao bi porasti na čak 745.000.

Najkritičnija situacija je u Njemačkoj, gdje prema procjenama nedostaje oko 130.000 vozača kamiona, zbog čega transportne kompanije sve češće zapošljavaju radnike iz drugih država, uključujući zemlje bivše Jugoslavije, Filipine i Nepal.

