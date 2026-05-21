Rada progovorila o Milanovom dugu od 50.000 evra koji je navodno platila: ''On će pričati kada bude vrijeme''

Rada Manojlović juče se pojavila na slavlju kod koleginice Katarine Grujić. Vidno raspoložena govorila je o svim aktuelnim dešavanjima, pa i o Milanu Stankoviću.

Radu je na pitanje da li je istina da je platila 50.000 evra da Milan Stanković izađe iz Granda, što je pričao i Žika Jakšić, rekla:

- Neka to ostane misterija. Žika kaže svoje, ja svoje. Nisam rekla da nije istina. Nisam rekla ništa. Svako ima svoje mišljenje, a Milan će o svemu tome pričati kad bude došlo vrijeme - rekla je Rada, a na pitanje da li to znači da je istina da se Milan Stanković vraća na estradu, pjevačica je izjavila:

- Ništa nisam rekla. Njega ćete da pitate o svemu. Čovjek ima usta, uši, jezik, hvala Bogu, umije da priča - izjavila je Rada kroz smijeh.

Republika Srpska Aulić odgovorio Trivićevoj: U Sarajevu samo čekaju...

"Mnogo je godina prošlo"

Pjevačica se dotakla i svađe sa Katarinom Grujić, kako se ranije pisalo one su se posvađale zbog bivšeg partnera Manojlovićeve.

Javnost je godinama brujala o njenoj svađi sa Kaćom Grujić, a kako sada kaže, "ratne sjekire" su odavno zakopale.

- Svi su se tu upetljali. Ako je ona demantovala i ja ću. Mnogo godina je prošlo, istina. Dala sam jednom intervju i objasnila šta je pozadina priče. Dugo se ponavlja ta priča da smo nas dvije u sukobu, da imamo neki problem, a kao što vidite, ja sam drage volje došla na njen rođendan i promociju. Ja sam bila ta koja je preuzela komunikaciju sa njom, imajući u vidu da je više moja drugarica nego što poznaje Harisa, pa sam preuzela realizaciju tog dueta. Njoj se pjesma na prvu svidjela, vjerujem da se poslije možda predomislila, ali se to isto javi. To nije sujeta, to je možda neki ponos. Dogovorili smo se sve, zakazali smo studio, kod Raleta je to bilo, svi smo čekali, a ona nije došla i nikad se više nije javila. Ali to je sve prošlo, razumjela sam je sad - priznala je Manojlovićeva.

Srbija Srbija uvodi koncept fleksibilnog korištenja vazdušnog prostora

"Ništa me ne pitajte"

Nedavno se pojavila vijest da se Milan stvarno vraća na scenu, a Rada je tada tu temu odmah prokomentarisala.

- Ništa me ne pitajte, ne smijem ništa da kažem, ali oduševljena sam jer se Milan vraća na scenu. To će biti pravi haos i jedva čekam! Nikad nije ni trebalo da odustane od pjevanja - rekla je pevačica za Informer.

Rada je vijest da Milan na jesen izdaje album, prokomentarisala i na društvenoj mreži "X".

Republika Srpska Više od 61 milion KM za projekte u 17 opština i gradova Srpske

"Jeste, što jeste, ali pričati se ne smije", napisala je Manojlovićeva, a korisnicima ove društvene mreže bilo je jasno da je ona u sve upućena, ali da ne smije ništa da otkriva.

(Kurir)