Iznenadila fanove: Breskvica prodaje luksuzne stvari iz svog ormara

21.05.2026 15:57

Анђела Игњатовић Бресквица
Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica odlučila je da rasproda dio svoje skupocjene kolekcije brendirane garderobe i aksesoara.

Ovaj potez, koji bi joj mogao donijeti zaradu od više desetina hiljada evra, dio je sve popularnijeg trenda među poznatim ličnostima koje prodaju luksuzne komade iz svojih ormara.

Prodaje "Dior", "Šanel", "Guči" i druge luksuzne brendove

Breskvica je cijelu akciju snimila za radnju koja se bavi otkupom luksuzne garderobe.

Među spakovanim kutijama i torbama našli su se komadi poznatih svjetskih modnih kuća, među kojima su:

  • "Dior"
  • "Šanel"
  • "Luj Viton"
  • "Prada"
  • "Guči"
  • "Miu Miu"

S obzirom na to da torbe i aksesoari ovih brendova veoma dobro zadržavaju vrijednost i nakon korišćenja, procjenjuje se da bi pjevačica od prodaje mogla zaraditi ozbiljan novac.

"Teško se odričem stvari"

Pjevačica je iskreno govorila o odluci da se rastane od skupih komada koje je nosila svega nekoliko puta.

Kako je objasnila, razlog za prodaju je selidba.

"Jedva sam dovukla ove stvari i teško se odričem stvari, jer sam ozbiljan kolekcionar. Ali, pošto se uskoro selim, morala sam da se riješim nekih stvari. Veoma su očuvane, neke su nošene jednom, neke nijednom", rekla je Breskvica.

Dodala je da ovo vjerovatno nije sve što će prodavati.

Najteže se odvojila od "Šanela" i "Diora"

Breskvica je priznala da su joj najteže pale odluke da proda komade luksuznih brendova "Šanel" i "Dior".

"Teško mi je da ih se odreknem, ali mi se ne sviđaju zlatni detalji. Ima i stvari koje sam baš željela da kupim, ali se sada rastajem od njih", izjavila je pjevačica, prenosi Avaz.

