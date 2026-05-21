"Prespavao sam u jednoj prostoriji" Sloba Vasić o situaciji na aerodromu u Cirihu

Sloba Vasić trenutno se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi , odakle bi trebalo da izađe sutra. Pjevač je prije nekoliko dana napravio incident u avionu u alkoholisanom stanju zbog čega je prebačen u Urgentni centar pa na VMA.

Nakon što je otrežnjen Sloba je prebačen u Lazu Lazarević gdje je već nekoliko dana.

Međutim, Slobi izgleda da put za Švajcersku često donosi probleme, pa je nedavno nakon što sletio u Cirih i nije mogao da održi nastup, već je ostavljen da spava na aerodromu

"Spavao sam u prostoriji na aerodromu"

U njegovom pasošu nije bilo mjesta da se udari pečat, što je zakonom kažnjivo, pa ga je policija na aerodromu u Cirihu zadržala i nije mu dozvolila da napusti zgradu.

Samim tim, on se nije pojavio na nastupu i ostao je bez novca, a prvim jutarnjim letom vraćen je u Beograd.

- Istina je da sam imao problem na granici kada sam sletio u Cirih. Umjesto da odem na nastup, morao sam cijelu noć da provedem na aerodromu. Prespavao sam u jednoj prostoriji i sutradan sam se prvim letom vratio u Beograd - govorio je tada Sloba.

- Krivo mi je što me nisu u Beogradu upozorili da bih na vrijeme obavestio gazdu lokala, gdje je trebalo da nastupim. Izvinjavam se svim ljudima koji su to veče bili uskraćeni za provod, kao i vlasniku tamošnje diskoteke - dodao je tom prilikom pjevač za "Kurir".

"Prvo sam pio jedan lijek, da bih posle povećao doze"

Vasić je ranije otvoreno govorio o svojim psihičkim problemima, kao i borbi sa anksioznošću, depresijom i zavisnošću od lekova za smirenje.

- Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lijek, zapravo krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasledan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lijekovima i tražio neki spas i utehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - ispričao je svojevremeno Sloba.

Kako je tada objasnio, problemi su vremenom postajali sve ozbiljniji.

- Dobio sam lijek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se posle tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i hvala Bogu, pobjedio. U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali, meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lijek, da bih posle povećavao doze - rekao je pjevač.

"Ženi sam ćutao o problemima"

Vasić je priznao i da je dugo skrivao problem čak i od supruge Jelene, koja mu je kasnije postala najveća podrška tokom oporavka.

- Ja sam i njoj ćutao o tome, borio sam se uz lijekove i jednog dana sam joj sve priznao. Nije to faza za Lazu Lazarevića, nije čovjek lud, ali prosto nisam bio stabilan. Kad sam joj rekao, odmah je tražila rješenje i eto… Uz njenu pomoć i uz pomoć terapija Lave, ja sam rješio svoj problem. I zato pričam sada o tome, da ljudi znaju da ima rješenja. Ne pijem više lijekove, od sedmog dana više ne brojim. Zaista sam im zahvalan - ispričao je Vasić ranije za "Grand".

