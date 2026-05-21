"Budućnost je stigla": Minića na vratima dočekao robot

Marija Milanović
21.05.2026 10:35

Саво Минић и робот 14. Фестивал науке
Foto: Iks/printscreen

U Banjaluci danas počinje 14. Festival nauke, koji organizuje Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike, a sa novitetima se na vratima susreo predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

"Budućnost je stigla! Dočekao me robot na otvaranju 14. Festivala nauke", naveo je Minić na svom zvaničnom Iks nalogu, gdje je podijelio i video snimak ovog neobičnog susreta.

Krajnji cilj Festivala jeste, da se osnovcima i srednjoškolcima približni praktično znanje, eksperimenti i nauka, kako bi i sami osjetili da postaju dio naučnog svijet, poručeno je ispred Vlade Republike Srpske.

Podsjećanja radi, festival će se i ove godine održavati na dvije lokacije - Univerzitetski grad i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci, na kojem će zainteresovani imati priliku da posjete planetarijum, akvarijum i terarijum.

Centralni događaj Festivala nauke biće velika izložba eksperimenata, koja će biti otvorena oba dana manifestacdžije od 9.00 do 18.00 časova u Sportskoj dvorani Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjaluci.

Posjetioci će imati priliku da vide preko stotinu eksperimenata, naučnih demontracija i drugih sadržaja koji na zanimljiv način promovišu nauku, saopšteno je iz resornog ministarstva.

