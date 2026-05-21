Švajcarska daje 10 miliona evra da se odustane od prizvodnje svinja

Švajcarski sektor svinjogojstva suočava se s ozbiljnim viškom ponude na tržištu, zbog čega vlasti i proizvođačke organizacije traže načine za stabilizaciju cijena svinjskog mesa. Kao jedno od mogućih rješenja predložen je program vrijedan oko 10 miliona evra, kojim bi se proizvođačima isplaćivale naknade za dobrovoljno odustajanje od uzgoja svinja.

Švajcarske klaonice sedmično prerade između 47.000 i 48.000 tovnih svinja, dok tržište može apsorbovati najviše oko 44.000 životinja, pokazuju podaci koje prenosi portal Nau (Nau.ch). Zbog toga pritisak na cijene i dalje raste.

Višak zbog boljih proizvodnih rezultata

Zanimljivo je da uzrok viška proizvodnje nije povećanje broja svinja, već sve bolji proizvodni rezultati na farmama. Stručnjaci navode da su genetski napredak, bolje zdravstveno stanje životinja i efikasnija proizvodnja doveli do većeg broja prasadi po krmači, kao i boljeg iskorištavanja stočne hrane u tovu.

Ekonomija Šta svinjari očekuju: Raste li cijena svinjetine u narednim danima

Predsjednik udruženja Suispork (Suisseporc) Andreas Bernhard ističe da s tržišta uglavnom nestaju manja gazdinstva, dok velike i profesionalno vođene farme nastavljaju da ulažu i dugoročno povećavaju proizvodnju.

Kako bi se smanjio višak svinja na tržištu, razmatra se model sličan onome koji je već primijenjen u Belgiji. Farmeri koji bi prihvatili državnu naknadu morali bi trajno odustati od uzgoja svinja na period od 25 godina. Osim toga, izgradnja novih svinjaca bila bi zabranjena tokom narednih deset godina.

BiH Ambasada BiH u Emiratima svojim građanima nudi jagnjetinu dok čekaju evakuaciju

Program bi se finansirao iz fonda organizacije Proviande (Proviande), koja okuplja švajcarski mesni sektor. Prema procjenama udruženja Suispork, jednokratna ulaganja od oko 10 miliona evra mogla bi dugoročno donijeti dodatnih 100 miliona švajcarskih franaka prihoda, pod uslovom da smanjenje proizvodnje dovede do stabilizacije i rasta cijena svinjskog mesa.

Podijeljene reakcije unutar industrije

Ipak, prijedlog izaziva podijeljene reakcije unutar same industrije. Dio proizvođača smatra da model još nije dovoljno razrađen te traže jasnija pravila i detaljnije proračune.

S druge strane, mnogi upozoravaju da su hitne mjere neophodne kako bi se tržište prilagodilo stvarnoj potražnji i spriječio dalji pad profitabilnosti u sektoru svinjogojstva.

(Agroklub.rs)