Toplotni talas zahvatio dijelove Indije

Putevi i pijace su se ispraznili tokom popodneva, a pojedini farmeri prešli su na noćni rad da bi izbjegli toplotni talas koji je zahvatio velike dijelove Indije.
Indijska meteorološka služba za danas prognozira temperaturu od 45 stepeni Celzijusovih u glavnom gradu Nju Delhiju, gdje su vlasti otvorile privremene "zone hlađenja" da bi pomogle stanovnicima.
Meteorolozi su upozorili da će se ovakvi uslovi vjerovatno zadržati u nekoliko sjevernih regija u narednim danima i da će temperatura ostati znatno iznad sezonskog prosjeka.
Vlasti su pozvale ljude da ostanu u zatvorenim prostorima tokom najtoplijeg dijela dana i da preduzmu mjere predostrožnosti.
Indija proglašava toplotni talas kada temperatura premaši 40 stepeni Celzijusovih, podsjećaju lokalni mediji.
Ekstremne vrućine poremetile su svakodnevni život u nekoliko sjevernih država, prenosi Srna.
