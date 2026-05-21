Toplotni talas zahvatio dijelove Indije

ATV
21.05.2026 09:28

Сунце
Foto: pexels/Roberto Lee Cortes

Putevi i pijace su se ispraznili tokom popodneva, a pojedini farmeri prešli su na noćni rad da bi izbjegli toplotni talas koji je zahvatio velike dijelove Indije.

Indijska meteorološka služba za danas prognozira temperaturu od 45 stepeni Celzijusovih u glavnom gradu Nju Delhiju, gdje su vlasti otvorile privremene "zone hlađenja" da bi pomogle stanovnicima.

Meteorolozi su upozorili da će se ovakvi uslovi vjerovatno zadržati u nekoliko sjevernih regija u narednim danima i da će temperatura ostati znatno iznad sezonskog prosjeka.

Vlasti su pozvale ljude da ostanu u zatvorenim prostorima tokom najtoplijeg dijela dana i da preduzmu mjere predostrožnosti.

Indija proglašava toplotni talas kada temperatura premaši 40 stepeni Celzijusovih, podsjećaju lokalni mediji.

Ekstremne vrućine poremetile su svakodnevni život u nekoliko sjevernih država, prenosi Srna.

